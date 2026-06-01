- Ni De la Espriella ni Cepeda la tienen ganada: los indecisos y el centro pueden poner al próximo presidente

La primera vuelta presidencial de 2026 confirma una polarización histórica en Colombia. ¿Podrá el país superar la doble legitimidad tras los escrutinios?

Texto escrito por: Carlos Lagos

Hay elecciones que cambian gobiernos. Y hay elecciones que revelan cómo está realmente estructurada una sociedad. La primera vuelta presidencial de 2026 parece pertenecer a este segundo grupo.

Más allá de los nombres, el resultado confirma una tesis que el analista Gustavo Álvarez Gardeazábal ha repetido durante años: Colombia sigue siendo un país políticamente bipolar.

Más del 84 % de los votos se concentró entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Dos polos. Dos narrativas. Dos maneras de entender el país. El resto quedó reducido a un margen cada vez más estrecho. No es un accidente. Es una constante histórica.

Desde los primeros años de la República, la política colombiana ha vivido dividida entre grandes bloques de poder. Primero fueron bolivarianos y santanderistas; después, centristas y federalistas; más adelante, el liberalismo radical del Olimpo Radical de finales del siglo XIX enfrentado a las corrientes conservadoras más tradicionales y centralistas; luego, liberalismo y conservatismo durante buena parte del siglo XX; más tarde, uribismo y antiuribismo como expresión ya más caudillista de la vieja lógica izquierda–derecha; hoy, petrismo y antipetrismo. Cambian los nombres. No cambia la estructura.

Pero esta elección no se explica solo por ideología. También hay algo más profundo: una búsqueda de orden en medio de la incertidumbre. Seguridad. Estabilidad. Confianza.

En ese contexto, la candidatura de Abelardo de la Espriella logró capitalizar un sentimiento extendido en amplios sectores del país: la necesidad de autoridad, de control del territorio y de respuestas más firmes frente a la criminalidad y el desgaste institucional. Su crecimiento no se entiende solo por su discurso. También por una comunicación política altamente efectiva, directa, emocional y adaptada al ecosistema digital.

Del otro lado, Iván Cepeda consolidó un voto significativo que expresa la persistencia de un sector progresista importante en Colombia. Pero también cargó con el desgaste del gobierno saliente, las controversias de sus reformas y la fatiga natural de una administración en el poder.

El mapa electoral ayuda a completar la imagen. El Pacífico y varias regiones periféricas mantienen afinidad con el proyecto progresista. La Colombia urbana, andina y empresarial se inclinó hacia propuestas de orden, estabilidad y crecimiento. No es solo ideología. Es experiencia territorial del Estado.

El centro político, mientras tanto, se desdibujó. Sergio Fajardo y Claudia López no lograron competir por la Presidencia. Pero hay una paradoja: aunque el centro pierde capacidad de ganar, conserva capacidad de inclinar la balanza.

En ese escenario aparece un dato clave que algunos interpretaron de forma lineal: los 1,63 millones de votos de Paloma Valencia. Aquí conviene ser cuidadosos. Ese respaldo político y el posterior apoyo público a De la Espriella fortalecen una hipótesis de mayoría, pero no garantizan automáticamente su traducción en votos. Los apoyos no se transfieren de forma mecánica. La decisión final sigue siendo individual, libre y muchas veces impredecible.

Y aquí está el punto central: la política no es una operación aritmética. Los votantes no son bloques transferibles. Las coaliciones no son sumas exactas. Y la segunda vuelta no será un conteo automático de adhesiones. Habrá afinidades, sí. Pero también distancias, rechazos, abstenciones y silencios.

Lo mismo ocurre con los votantes de centro. Una parte irá hacia Cepeda. Otra hacia De la Espriella. Otra simplemente se retirará del debate.

Y allí aparece un dato estructural: el país que resulte elegido estará dividido en dos mitades muy similares. Con legitimidad electoral, pero con una oposición igualmente fuerte. Eso es lo que algunos politólogos llaman doble legitimidad: dos proyectos con respaldo democrático que, sin embargo, no logran reconocerse mutuamente como parte del mismo país.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. América Latina vive una oscilación permanente entre izquierda y derecha, cada vez más marcada por liderazgos personalistas. Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay y Centroamérica muestran un patrón similar: partidos debilitados y figuras fuertes que concentran la política.

En Colombia, analistas como Álvaro Forero Tascón han advertido sobre la creciente movilización emocional del electorado. Hernando Gómez Buendía ha señalado la reducción del espacio del centro. Yann Basset, por su parte, ha subrayado la dificultad de capturar al votante moderado. Todos coinciden en algo: la segunda vuelta será tensa. Muy tensa.

A esto se suma un elemento preocupante: el inicio de cuestionamientos al sistema electoral desde distintos sectores antes de que terminen los escrutinios oficiales. Tanto el presidente Gustavo Petro como Iván Cepeda han planteado dudas sobre el proceso. Es legítimo pedir aclaraciones. Pero otra cosa es sembrar desconfianza sobre la base institucional sin pruebas concluyentes.

Y aquí hay un punto clave: las instituciones electorales no son perfectas, pero son la base del sistema democrático. Sin ellas, no hay reglas del juego. El presidente no está llamado a validar ni a rechazar resultados. Esa función es institucional, no política. Y cuando ese límite se difumina, la democracia entra en zona de riesgo. Por eso, más allá de quién gane, esta elección deja una advertencia clara.

La polarización no es solo un discurso. Es una estructura que se ha ido profundizando durante años. Y cada elección la refleja con más nitidez. El problema es cuando esa polarización deja de ser competencia democrática y se convierte en deslegitimación permanente del adversario. Porque cuando eso ocurre, todos pierden. Colombia no necesita menos política. Necesita menos guerra política.

Necesita debate fuerte, oposición sólida y campañas intensas. Pero también necesita algo básico: respeto por el resultado de las urnas. La democracia no se sostiene cuando todos ganan. Se sostiene cuando los vencidos en democracia aceptan perder. Y esa sigue siendo la gran prueba del país en 2026.

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