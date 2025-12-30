Narcicismo presidencial y futuro

La pregunta es si Petro puede clasificarse como un mentiroso contumaz, un embaucador consciente o un narciso ególatra que abandona, por momentos, toda racionalidad

El pasado veintitrés de diciembre millones de colombianos escuchamos la alocución navideña del presidente Petro y fuimos testigos de la manera como se deslizaba de nuevo por el mundo de la fantasía, lucía apartado de las realidades experimentadas por la economía, la salud, la seguridad y la educación, entre otros frentes.

No voy a detenerme en sus falsedades que fueron desnudadas oportunamente por los especialistas. Me limito a citar una frase de Moisés Wasserman que resumen el tono de la intervención presidencial: “los números se leen al revés, las culpas son siempre ajenas, los fracasos son en realidad éxitos que los malvados del país y del mundo se niegan a reconocer”.

La pregunta que cabe es si Petro puede clasificarse como un mentiroso contumaz, un embaucador consciente o un narciso ególatra que abandonó, o por momentos abandona, toda racionalidad. La respuesta salta a la vista, el presidente representa en efecto un caso de narcisismo extremo y aquel fue apenas un episodio entre tantos de su perturbación referida.

Al este propósito cabe recordar que el personaje se presentó acompañado de un comité de aplausos que incluía los ministros de Salud, Hacienda, Educación y Trabajo cuyo papel era asentir a lo que brotaba de la boca “sapiente” del jefe, quien hacía afirmaciones reñidas con la realidad y, sirviéndose de graficas que no lograba explicar, insistía en que la economía, el empleo, la salud, nunca estuvieron mejor manejadas ni en mejores condiciones.

Lo anterior mientras se sindicaba al Congreso y empresarios de ser hampones codiciosos opuestos al empeño presidencial de construir el paraíso que Colombia necesita, el edén añorado pero injustamente asediado por decisiones arbitrarias que se tomarían a espaldas de los intereses del pueblo.

Para explicar las características narcisista es oportuno acudir a especialistas como el psiquiatra clínico y conocido académico Carlos Climent. Este profesional en su obra La Locura Lucida, que no es un texto surgido del ánimo opositor por cuanto fue publicada ocho años antes de la llegada de Petro al poder, señala algunas de las particularidades de la personalidad narcicista en el ejercicio de la política:

–Autoimagen desbordada, necesita de continuo reconocimiento y aplauso

–Frialdad e indiferencia ante el dolor ajeno

–Fingida determinación de ayudar a los demás cuando solo les interesa su beneficio

–Voracidad por el poder

–Cinismo y capacidad de mentir

–Necesidad enfermiza de aplauso y reconocimiento

–Convicción de ser dueños absolutos de la verdad con la misión de salvar la patria

–Exigencia de obediencia y fidelidad absoluta y su disposición a declarar enemigos a quienes se atreven a llevarles la contraria

Los elementos transcritos permiten avizorar lo que nos espera durante los últimos meses de la administración Petro y la forma como se presentará la transición del poder:

1–A Gustavo Francisco solamente lo mueve el apetito del poder y la necesidad de perpetuar su imagen como caudillo de dimensiones históricas al nivel de Bolívar, Fidel, Chávez o Sandino.

2–En coherencia con lo anterior Petro solo estaría dispuesto a ceder su lugar si se le garantiza el advenimiento de algún personaje de su absoluta confianza, que aprecie ciegamente sus logros y esté dispuesto a defender su imagen de estadista universal con dimensiones históricas.

3–Para asegurar la disposición de recursos electorales que fortalezcan a sus candidatos y la continuidad de su proyecto, el presidente está dispuesto a jugarse a fondo. Esto implica empeñarse en una Emergencia Económica innecesaria, capaz de exprimir los bolsillos de todos los ciudadanos sin distingo, pero capaz de mantener aceitada la expansión burocrática y la contratación oficial tan necesarias en épocas electorales.

4–También hará todo lo posible por sacar adelante la llamada Constituyente Popular, un mecanismo que crea la oportunidad de perpetuarse en el poder.

5–El espiral de violencia vivido continuará sobre los territorios en andas de la denominada Paz Total, engendro que puede significar no solo control territorial sino también político y electoral según los dictados de grupos afectos al gobierno.

