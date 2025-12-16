¿Hacia una Europa islámica? 

La doctrina de Trump sacude el tablero: América vuelve a ser “para los americanos” y Europa aparece como una civilización decadente que deja espacios al islamismo

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el presidente Trump ha conmocionado al mundo y de manera especial a Europa y América Latina. Los lineamientos conocidos señalan que Estados Unidos utilizará incluso su poder militar para garantizar que el continente americano sea efectivamente para los americanos, siguiendo al efecto los postulados de la doctrina Monroe. La estrategia también expresa el propósito de distanciarse de Europa, argumentando que en esa región del mundo se experimenta un “borrón civilizacional”.

Concentrar la prioridad estratégica en la defensa del continente americano implica el refinamiento de una antigua concepción geopolítica: Estados Unidos consolidará su control de este lado del Atlántico aplicando las acciones correspondientes sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, entre otros. Esto mientras toma distancia de las pretensiones que puedan tener Rusia y China sobre territorios vecinos. Tal perspectiva explicaría que ante los anuncios norteamericano, el vocero oficioso de Putin, señor Peskov, haya manifestado que los cambios “están globalmente conformes con la visión de Rusia”.

La nueva doctrina es compleja, plantea aspectos que deberían analizarse serenamente pero sobre los cuales se han precipitado las críticas de los partidos pertenecientes al “progresismo” universal. Las glosas tocan los aspectos atrás mencionados y se refieren también, a la manera como las comunicaciones y redes son abordadas en la nueva Estrategia. Según afirman los inconformes, al pretender liberar el discurso político de restricciones y talanqueras lo que buscado es favorece a los extremistas de derecha.

Pero a pesar de sus términos controversiales el documento en cuestión plantea un asunto trascendente: ¿Está Europa en decadencia, su civilización desmoronándose y convertida en un apéndice incapaz incluso de defenderse?

Hay síntomas de que la apreciación sobre Europa no está reñida con la realidad. Pareciera que su civilización se está erosionando y su alma resquebrajada ha perdido el norte espiritual y cultural, dejando vacíos colonizados por núcleos islámicos proclives al fundamentalismo ciego. Lo trágico es que esa hecatombe de aculturación inicial y sustitución cultural posterior, era y es evitable con una estrategia de apertura migratoria hacia América Latina, cuya población comparte con los europeos la misma visión de vida, valores y creencias enraizadas en la tradición cristiana.

Peor aún, los países europeos con habitantes originarios que tienen tasas de reproducción muy inferiores a las de los pobladores musulmanes, insisten en su error. Así, por ejemplo, España y Portugal dieron por concluida la ventana migratoria en buena hora establecida para los descendientes de los sefardíes. Esto mientras en Italia su primera ministra Georgia Meloni, quien dice ser sensata, dictó disposiciones para restringir la obtención de nacionalidad a los descendientes de italianos residentes en el exterior. Ni que decir de Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica y otros tantos que nunca fueron amistosos hacia los inmigrantes latinoamericanos. De seguir como van esas naciones pagarán pronto su error cuando la población mayoritaria musulmana les exija afiliarse a la Liga de Países Árabes o simplemente se conviertan en apéndices más del creciente imperio musulmán universal.

Es importante mencionar que no se trata de censurar ni abominar de la fe musulmana. Hay sectores extremistas que desean imponerla, pero nadie puede negar que ese credo contiene conceptos de claro humanismo y su penetración en occidente se viene haciendo de manera discreta y pacífica, simplemente aprovechando el terreno de nadie que otros dejan. El asunto que cabe plantearse es si los muy ilustrados europeos demócratas, liberales, laicisistas, hedonistas, están preparados para que en sus países impere un sistema religioso y político que impone en las relaciones públicas y privadas el conjunto de normas de origen religioso representadas por la Sharia.

