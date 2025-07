Nadie quiere hacerse cargo de los cuatro cementerios públicos de Bogotá

Anuncios.

El pasado 18 de julio de 2025, venció el plazo dado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos UAESP para que las empresas interesadas en la administración, operación, mantenimiento y servicios complementarios de los Cementerios públicos de Bogotá, presentaran sus ofertas a través de la plataforma SECOP II. Debido a que, ningún oferente hizo propuesta alguna, la entidad procedió a declarar desierto el proceso licitatorio # LP – 01 – 2025 cuyo objeto contractual era entregar la concesión de los cuatro cementerios públicos de Bogotá, el Cementerio Central, Norte, Sur y el Cementerio Parque Serafín, por ahora está claro que nadie quiere hacerse cargo de los cementerios de Bogotá.

Mediante la resolución # 491 de 2025, la UAESP explicó que, pese a la planeación técnica, la estructuración financiera y la publicación oportuna de los pliegos licitatorios del proceso, no se presentó ningún proponente, por lo cual no se pudo hacer la escogencia objetiva exigida por la Ley. En consecuencia y de conformidad con las normas de contratación administrativa, la entidad procederá a revisar las condiciones del proceso en busca de encontrar una explicación del porqué no se presentó ningún oferente y la falta de interés de las empresas del sector con experiencia y capacidad financiera.

En tal sentido, desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos UAESP, manifestaron que se realizaran los ajustes necesarios en los pliegos, para proceder a abrir una nueva convocatoria pública, pero no habrá contratación de forma directa. Mientras esto ocurre, los servicios de destino final de los cadáveres en los Cementerios de Bogotá, continuaran prestándose directamente por la UAESP al tiempo que la unidad avanza en la reparación de los hornos crematorios y la construcción de nuevos mausoleos en el Cementerio parque Serafín, lo cual permitirá ampliar la cobertura en más de 7.270 espacios adicionales en este Cementerio ubicado al sur de la ciudad.

Cabe anotar que, de acuerdo con la procuraduría General de la Nación, quien hace seguimiento a este proceso contractual, el valor estimado para esta licitación es de $ 60.139.318.258 para concesionar los cuatro Cementerios de Bogotá por un plazo de 5 años. El 26 de mayo de 2025, el ente de control presentó más de 30 observaciones a los documentos y estudios previos del proceso, sin embargo la UAESP, no admitió algunas observaciones de fondo con respecto a los requisitos habilitantes y otros aspecto del pliego fueron modificados sin justificación clara aseguró organismo de control.

.

Igualmente, desde el Ministerio Público manifestaron que, el 7 de julio d 2025, presentaron una serie de recomendaciones a la UAESP sobre el proceso y los requisitos habilitantes, criterio de calificación, aspectos de la minuta y plazo de la liquidación. El 10 de julio de 2025, la unidad dio respuesta a la procuraduría, pero no acogieron las recomendaciones hechas por el órgano de control.