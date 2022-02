Nada le quita a Carlos Antonio Vélez el odio contra James y todos los jugadores de la Selección

No importa que Queiroz haya salido a decir que por culpa de Alzate salió de la Selección, sigue empeñado en que los jugadores fueron los que le hicieron el cajón

Carlos Queiroz demostró ser todo un caballero cuando salió de la Selección Colombia. Nunca tuvo ningún problema con los jugadores ni la tóxica prensa colombiana. Pero ante todo es un hombre que se hace respetar y por eso no se quedó callado ante las mentiras que Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dijo hace poco sobre él.

El portugués respondió con todo a los señalamientos del directivo, dejando claro que no renunció sino que lo echaron y que él era uno de los principales interesados en sacarlo, además de señalar que su actuar tuvo influencia en la muerte de Des McAleenan, su entrenador de porteros que se suicidó dos meses después de que fueran despedidos en Colombia.

Sin embargo y pese a que Queiroz habló duro contra la Federación, Carlos Antonio Vélez sigue creyendo que falta algo en la historia y por eso dijo que era muy correcto del técnico no señalar a los "verdaderos culpables". La versión del periodista siempre ha sido que los jugadores no lo querían y que le hicieron cajón, dejándose ganar contra Uruguay y golear de manera escandalosa. Para él los jugadores son unos vagos que venían de un DT perezoso (Pékerman) y que no les gustó alguien que llegara a hacerlos sudar, razón por la cual le hicieron cama.

Como siempre, Vélez silencia las respuestas a sus trinos, razón por la que nadie pudo decirle nada directamente, pero eso no impidió que salieran comentarios criticando su posición, donde no se ha cansado nunca de decir que la culpa es de los jugadores.

