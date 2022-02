James acusa al Bayern de Munich de arruinarle su carrera

.Publicidad.

James no se cansa de dar declaraciones en la red social Twitch. Ya ni siquiera necesita agente de prensa. Sin filtro, todo lo va diciendo a través de ese nicho, cada vez más grande. Por este medio nos enteramos de sus diferencias con el grupo de jugadores de la selección y con el técnico Rueda. Por acá además afirmó que quería retirarse del fútbol en la MLS declaración que produjo verdadero escándalo en esa liga.

En su incontinencia verbal James se fue lanza en ristre contra el Bayern, club que lo tuvo en dos temporadas. James afirmó que tuvo problemas con el técnico Nico Kovac, pero, lo más grave, es que según él los alemanes bloquearon su interés de jugar con el Atlético de Madrid: "Cuando estuve en Bayern tuve dos años muy buenos, jugué a un muy buen nivel al lado de grandes jugadores, así que fue un equipo top en el que disfruté mucho jugar allí. Al final la vida es de experiencias y es importante aprender de eso ya sean buenas o malas. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso".

"Tuve la opción de ir a un equipo del que ya todos saben con el que tenía todo acordado (Atlético de Madrid), pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y mi hija. Cuando me fui de Bayern tenía todo arreglado con este equipo, pero al final el Real Madrid no me dejó".

En la misma declaración afirmó que piensa retirarse a los 35 años. Ojalá las lesiones se lo permitan.

