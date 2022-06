¡Nacional es de nuevo el campeón!

Por: Edgar Uruburu |

junio 28, 2022

El fútbol siempre ha sido pasión a todo nivel, pero ahora no se sabe qué es. Pasión o locura. Y aunque desde hace algunos años muchos aficionados se quejan porque piensan que ha perdido interés, que ya no es lo mismo, que no vale la pena, para los seguidores del equipo que queda campeón siempre es algo extraordinario. El grito de un gol agónico es una explosión ensordecedora que retumba no sólo en los aires sino en el infinito.

Y es que antes ganar una estrella era un acto tan emocionante que no se comparaba con nada.

Por ejemplo, cuando el rey indiscutible era Millonarios, sus hinchas no se cambiaban por nadie; era el equipo más ganador, el más poderoso y ellos se sentían muy orgullosos, pero al mismo tiempo a veces exageraban el dominio en pedantería porque se creían inalcanzables. Y es que la organización del torneo era completamente diferente y se veía una estructura más deportiva que comercial.

Los dueños de los equipos tenían su independencia e importaban factores, desde luego económicos, pero no con los diversos factores que se manejan hoy en día. El prestigio y la honradez estaban por encima de todo.

Se cambió la estructura del torneo y eso hizo que rápidamente el número de campeones aumentara. Ya no había un campeón anual sino dos. Uno del torneo Apertura y otro del Finalización. Vinieron otros y otros ajustes y cada vez se complicaron más y más las cosas. “Esto no lo entiende ni Mandrake” era el dicho popular y desde luego parte de la pérdida de interés de los otrora aficionados de allá y acá. Por esa vía Nacional se hizo grande y poco a poco fue conquistando uno tras otro, varios títulos nacionales y la Copa Libertadores. El verde se hizo el más grande.

Las barras bravas

Las barras bravas son un tema especial en el fútbol, y no sólo nacional, sino internacional. Son ellas las culpables de graves enfrentamientos con las de otros equipos y siempre por el incontrolable sentimiento de no querer queel o los equipos rivales logren los títulos que al suyo se le escapan. Jean Paul Sartre, en medio de su intelectualidad siempre fue un gran aficionado al fútbol, pero lógico, como todo buen pensador tenía el concepto de “que gane el mejor”. Fantástica filosofía, pero imposible de llevar a la práctica para que no hubiera peleas entre aficionados. Todos quieren ser el mejor, ganar y ganar.

Pero detrás de las barras bravas están el orgullo, el poder económico, el ascenso en la clasificación o ranking internacional, que conlleva una gran cantidad de motivaciones para desear obtener uno y otro título. Y en estos momentos las barras bravas y los hinchas o aficionados que saben comportarse deben estar sintiendo de nuevo las mieles de un nuevo triunfo que les era esquivo desde hace 5 años.

La estrella del orgullo paisa

En un final lleno de emociones donde aficionados de ambos finalistas estaban a punto de sufrir un infarto, el verde se coronó campeón en tierras lejanas, pues era el visitante. A pesar de perder 2 a 1 al Tolima en el segundo encuentro, le bastó por haber ganado el primero 3 a 1. Nacional no era campeón del fútbol colombiano desde el torneo Apertura de 2017 y a pesar de ser el que más títulos de Liga (más conocidas como estrellas) había obtenido (16),sin contar los de Copa Colombia (5) y superliga colombiana (2), sus seguidores se sentían defraudados.

Sin embargo, parecía la batalla de David contra Goliat, en las encuestas pues el mayor porcentaje quería que el campeonato se lo llevara el Deportes Tolima, Parte de esto se debe a la aversión que el equipo paisa ha venido teniendo sobre todo por los seguidores de Millos, Santafé, América y Junior entre otros. Gajes del oficio o del fútbol dicen popularmente. Nada bueno para los deportes, pero es algo casi imposible cuando se trata de competiciones nacionales e internacionales.

Los futbolistas, el cuerpo técnico y toda esa cadena de personas que hay detrás del funcionamiento de un Club deportivo no tienen la culpa de que esto suceda. Todo se debe a la forma en que se maneja este deporte que cuenta con millones y millones de seguidores en el mundo, pero que aparte de ello hay otros asuntos de relevancia como es el de las apuestas. Ya no solamente es esperar que se gane para saborear las mieles del triunfo económico sino del ganar el dinero de las apuestas.

Bienvenida una nueva estrella para el verde, a pesar de que siendo seguidor de Santafé y Nacional, en esta ocasión quería que Tolima, el vino tinto y oro, se coronara en la cima de este torneo apertura. ¿Qué influyó en este pensamiento?

Que hace un par de días al ir a pasar la Avenida séptima de Bogotá, cerca al Centro Internacional, un motociclista vestido con la camiseta de Nacional, la de rayas verdes y blancas, al hacer un giro prohibido y con su moto en movimiento, al verme cerca de la vía, me lanzó una patada voladora que si me hubiera alcanzado habría destrozado mi rostro. Afortunadamente los reflejos me hicieron reaccionar a tiempo y evitar este atropello de alguien que viste el uniforme de un equipo deportivo.

Lo primero que se me vino a la cabeza fue ojalá el Tolima quede campeón para que ese personaje de índole criminal no pudiera sentir alegría al ver coronado como campeón a su Atlético Nacional. Pero después recapacité y pensé : ¿qué culpa tiene el equipo y su afición de que un loco cometa ese tipo de barbaridades? Y vinieron a mi mente los recuerdos de cuando yo era pequeño que coincidió con las peores épocas de la historia del club verdolaga; retrocedo y me veo llorando a moco tendido porque le pegaban unas goleadas tremendas.

Domingo tras domingo el sufrimiento era indescriptible porque el equipo paisa era derrotado una y otra vez y sólo se tenía la esperanza de que al menos empatara, pero nada. Esas lágrimas de chino berrietas después comenzaron a “reverdecer” con las nuevas etapas del verde de la montaña, de Andrés escobar, de René Higuita, de JJ Trellez, del Palomo Valencia, del Profe Pacho Maturana y todos los integrantes del primer Campeón colombiano de la Copa Libertadores de América en 1989 (1).Y vinieron luego momentos de gloria y de dolor, tanto individuales como colectivos, que marcaron gran parte de la historia del balompié colombiano...

Otro factor que cuenta como se dijo antes es el de las apuestas. Dicen que las “Mafias” son poderosas y difíciles de controlar. También hubiera podido contar otro factor cercano a ese tema: la propiedad de los equipos. Antes no tenían nada que ver los medios de comunicación ni empresas involucradas con los mismos.

Pero ahora, por ejemplo, el Junior es de los Char due;os de Olímpica (comunicaciones y supermercados) y Atlético Nacional es de la Organización Ardila Lulle propietaria de empresas de todo tipo y Medios como RCN (Radio Cadena Nacional) Radio y TV, Mundo FOX, NTN24 y WIN Sports; esta última con los derechos de transmisión del torneo colombiano y considerada por bastantes especialistas y aficionados como uno de los peores acontecimientos del fútbol colombiano, tanto a nivel de comentaristas como monopolio que impide que gran parte de los aficionados no puedan ver las transmisiones de los partidos). Así, si fuera por esta razón, mis motivos hubieran sido mayores para querer que Nacional no alcanzara la gloria y hacerle fuerza al Tolima; pero mi subconsciente y mis sentimientos dominaron a mi mente y a lo lejos una voz silenciosa gritaba: verde que te quiero verde.

Nacional, el verde de la montaña, un equipo con historias de triunfos y derrotas como institución, de alegrías y dolores a nivel individual y colectivo sigue siendo estandarte en el firmamento del balompié colombiano e internacional. Esas épocas de brillo y sinsabores pasaron a hacer parte de las esperanzas, remembranzas y se conjugaron en esa extraña mezcla de fútbol y poesía, como lo afirmé antes con los versos de uno de los poemas más hermosos de Gustavo Adolfo Bécquer: “verde que te quiero verde”… llevado a la música entre otros por Ana Belén. (2) (3)

Verde que te quiero verde

verde viento verdes ramas

el barco sobre la mar

el caballo en la montaña.

Verde, que yo te quiero verde...

Los hinchas ahora al unísono gritan, danzan y ondean las banderas porque su equipo ha sido el mejor y no hay nada más que decir, con la altivez del vencedor o con la gallardía del perdedor: ¡Felicitaciones Nacional, de nuevo campeón del fútbol colombiano! Ojalá para sus seguidores la nueva estrella sea una motivación para vestir la camiseta verde y blanca con el orgullo paisa, en este nuevo ciclo del reinado de su club no actúen como vándalos y lo hagan quedar como un zapato. El triunfo siempre es expresión de la máxima alegría y lo importante es mantener el respeto por el rival y sus seguidores.

¡Dicen muchos que el fútbol es pasión, pero al mismo tiempo es el momento de mantener la calma y la paz en toda su extensión!

Ojalá los próximos encuentros de campeón y subcampeón comiencen con MINUTOS DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DE LA TRAGEDIA DE LAS CORRALEJAS DEL “ESPINAL, TOLIMA”.

“NO A LA VIOLENCIA CON LOS ANIMALES Y MENOS CON LOS SERES HUMANOS”

Historia completa de Atlético Nacional (4) (5)

