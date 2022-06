Colombia, el país que le incomoda la verdad

Por: Fabián A. Fonseca. C |

junio 28, 2022

A propósito de la entrega al país del informe final sobre la verdad del conflicto y la violencia en Colombia por parte de la comisión de la verdad

Hoy, como parte del proceso de justicia transicional emanado del acuerdo de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las Farc, se entregará por parte de la comisión de la verdad, órgano encargado del esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto armado interno, el tan esperado y ansiado informe final sobre la verdad de la violencia en Colombia.

En este, según el mismo órgano, buscará generar una discusión y diálogo nacional frente a las causas, los actores y las acciones que nos dejó el conflicto, además de unas sugerencias y recomendaciones para prevenir y nunca repetir la crueldad de la guerra, entre otras valiosas acciones que estarán condensadas en 10 capítulos, 15.000 entrevistas y más 23.000 horas de investigación.

Sin embargo, más allá de tan loable e imperioso informe que estamos a punto de conocer de primera mano los colombianos, cabe preguntarnos, ¿Estamos preparados como sociedad más allá de sectarismos, ideologías y prejuicios para conocer la verdad? ¿Estamos preparados para conocer, reconocer y valorar este informe como una oportunidad para que la verdad sea la sana excusa para aliviar y reconciliar el país? ¿Estamos preparados para entender las dimensiones, los alcances, los actores y la barbaridad de la guerra? ¿Estamos preparados para desnudar los secretos de una verdad incómoda, inédita y furtiva que muchos en Colombia le han huido, les da miedo y podría pisar callos?

Ante los anteriores interrogantes solo podremos esperar sus respuestas con el pasar del tiempo y la historia, no podemos ser adivinos y sacar a priori interpretaciones vanas para preguntas de majestuosa envergadura. No obstante, y de manera infortunada, si así se observa, se podría mencionar que culturalmente, si a eso se le puedo denominar cultura, que nosotros los colombianos no somos una sociedad que tradicionalmente rescate o valore mucho la verdad.

Tal afirmación no la haría de no ser porque lo que hemos visto en el ‘’paisaje’’ ha sido meramente hipocresía, mentira y falsedad, empezando por nuestros dirigentes, y terminando en el ciudadano del común, ese que le enseña y enseñaron que es mejor camuflar, disfrazar y vestir de eufemismos e hipocresías la verdad, esa verdad que le temen muchos en Colombia, esa que dice sin filtros lo que es, así se duela con la respuesta obtenida y que de por si no se esperaba.

Nos enseñaron desgraciadamente a decir todo sutilmente, a mentir descaradamente ante el otro, todo con el fin de agradar, obtener el trabajo, ser aceptado y así de manera injuriosa pretender ser acogido por una sociedad que cada vez más depende de la mentira para sostener sus débiles castillos, así como esos que con solo una verdad se destruyen estruendosamente generando en pedazos un remedo de verdad, esas que duran por años pero que ante la debilidad de sus estructuras socavan con la integridad de un pueblo y un individuo.

Llego el momento de entender que la verdad de aquí en adelante deberá ser el mejor aliado, costumbre y habito para un país sumido en la mentira, esa que ha hecho seguir perpetuando los adefesios y alimañas que históricamente hemos tenido que soportar, sobre todo los que siempre han sido las verdaderas victimas de las ignominias de este desbarrancadero. Ese que merece que usted y yo sepamos, conozcamos, reconozcamos y valoremos la verdad de un país hecho a punta de mentiras. La tarea no será nada fácil, pero podemos dar el primer paso, decir la verdad.