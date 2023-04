Mundo eureka, televisión pública hecha por y para la infancia y la adolescencia

Por: Pedro Nel Borja |

abril 13, 2023

¿Qué perspectiva tienen los niños, niñas y adolescentes con respecto a la corrupción, la desigualdad social, el cambio climático, la discriminación, la equidad de género y el body shamming? Sus puntos de vista sobre estos y otros temas se podrán ver en Mundo eureka, un programa de la televisión pública diseñado en cocreación con esta población, que se podrá ver a través de las pantallas de Capital Sistema de Comunicación Pública y canal eureka.

Según Antonia Ospina, de 12 años y quien hace parte de la Generación eureka -el grupo de 17 chicos y chicas entre los 7 y 17 años que desde 2021 asesora los contenidos del canal- “Mundo eureka tiene diversidades, opiniones, problemas y soluciones, por lo que espero que las audiencias se sientan contentas e identificadas. Es un programa realizado por y para la infancia. Queremos que nuestras ideologías, convicciones y dificultades, así no tengan una magnitud adulta, sean escuchadas porque también importan”.

De hecho, para la realización de cada capítulo, se organizaron 27 talleres y comités editoriales en los que participó tanto la Generación eureka como otros niños invitados, quienes plantearon los temas, crearon las secciones -en donde además son protagonistas-, discutieron diversos puntos de vista, propusieron los personajes y entrevistados, y decidieron los enfoques, la forma de narrar las historias y todo aquello que querían ver representado sobre su infancia y su relación con el entorno.

“Mundo eureka es un espacio abierto para que la niñez y la adolescencia cree, opine y exprese sus puntos de vista sobre los temas relevantes para Bogotá, el país y el mundo. Es una invitación a ejercer su ciudadanía, a expandir sus horizontes, a tener herramientas para formarse un criterio propio y a crear espacios de participación que les permitan desplegar su inteligencia colectiva para la solución de problemas sociales, ambientales, culturales, políticos y económicos”, señaló Ángela Paola González, líder de contenidos de canal eureka.

María Cristina López, directora de esta producción, agrega que “la mirada de la infancia y la adolescencia sobre los retos de la cotidianidad, así como los planes y estrategias que puedan formular para transformar los espacios de su comunidad, su hogar o su escuela, serán la base sobre la cual encontrarán los referentes entre sus pares para inspirarse a actuar y crear”.

Mundo eureka no tiene a los típicos presentadores, sino que cuenta con tres anfitrionas muy particulares: Mafa y Sole, dos amigas que en cada capítulo viven una aventura o situaciones ficcionadas llenas de humor e irreverencia que permiten abordar la complejidad de los temas; y Lauren, quien es la encargada de realizar entrevistas, moderar debates y hacer encuestas callejeras. El escenario es la ciudad y los lugares al aire libre de Bogotá que habitan los protagonistas.

“Fue una experiencia hermosa que me permitió conocer distintas formas de ver el mundo. Me gustó hablar con los chicos y chicas sobre sus talentos y que transmitieran tanta pasión por lo que hacen. Por otro lado, salir a la calle fue un reto inmenso, porque la gente no todo el tiempo tiene la disposición de contestar preguntas, pero eso me enseñó que con persistencia todo se logra. Hablando con las personas entendí que frente a cada tema tenemos que ser muy empáticos ya que no todos vivimos lo mismo. Como niños debemos informarnos y conocer lo que pasa a nuestro alrededor, y una forma de hacerlo es justamente a través de programas como ‘Mundo eureka’, para que podamos hablar con conocimiento y no desde la ignorancia”, indicó Lauren Murillo, de 14 años, perteneciente a la Generación eureka y una de las presentadoras del magazín.

Esta producción no se queda en las pantallas de televisión, también tiene un universo multiplataforma (compuesto por un especial web, cuentos ilustrados, caricaturas, talleres, tutoriales, guías pedagógicas y eventos presenciales) que amplía la perspectiva de los ejes temáticos de la serie, para que los niños, niñas y adolescentes puedan profundizar en los diferentes temas tratados y así ampliar la conversación sobre los mismos.

El lanzamiento de Mundo eureka será el lunes 17 de abril. Se podrá ver por eureka tu canal de lunes a viernes a las 12:00 m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.; y por Canal Capital, de lunes a viernes a las 3:30 p.m., 6:30 p.m. y 9:00 p.m. En el marco de la FILBo 2023, se realizará un conversatorio sobre la serie con las niñas y niños de la Generación eureka en el que hablarán del proceso y su participación dentro del proyecto. El evento será el domingo 23 de abril a las 11:00 a.m. en el pabellón LEO (5A) de Corferias.