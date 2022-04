Muncher, la única plataforma en la que los famosos confían

.Publicidad.

La Taquería, Renata y Pantera tiemblan con la llegada de La Milagrosa que prueba que comer tacos en Colombia nunca se sintió como en México. Esta taquería promete ser un estilo de vida, no un restaurante del montón. El influencer Juanpa Zurita, que cuenta con más de 28 millones de seguidores en Instagram, llegó al país en busca de Muncher la plataforma que se impone entre los famosos que quieren emprender en el mundo de la gastronomía, pero con un valor agregado: tener éxito y no morir en el intento. Zurita siguió el consejo de su paisano Luisito Comunica quien fue el primer influencer en tocar la puerta de Muncher para desarrollar una idea que no paraba de resonar en su cabeza: crear una hamburguesa gourmet, más no aburrida y que tuviera sazón callejero. Y lo consiguió. Gracias a Muncher lanzó Fasfú Burgers que le ha dado palo y seco a la gastada Home Burgers y la básica Sierra Nevada.

Pero Juanpa Zurita no pensaba en hamburguesas, quería llevar al máximo la comida que nunca falla en su México del alma. Después de probar miles de tacos y 359 días de trabajo con Muncher nace La Milagrosa con un menú al mejor estilo pastor, de costilla y carnitas, se lanza entre países al tiempo: México, Perú y Colombia. Con Juanpa Zurita y Muncher se comprueba que tacos made in Colombia se pueden crear fuera de México.

Para los antojados, el restaurante no es físico, está a un clic de distancia por la aplicación de Rappi.

