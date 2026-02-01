Morozov, el documental que convierte al espectador en detective de su propia identidad

Morozov es más que un autor o un personaje: es un juego entre obra y creador que invita a mirar, sospechar y armar el rompecabezas

enero 31, 2026

En un principio, Morozov parece un acertijo, pero tras un segundo visionado comprendí que, en realidad, es un arma total: en su propuesta subyace una plasticidad que se deforma en multitudes. Morozov no es un hombre, sino una producción imaginativa, una condición sugestionada. No sé si recuerdan aquel debate de hace años sobre si era posible separar al autor de su obra, pues cada día es más evidente que no.

Pero no me malinterpreten: no me refiero a que aquí haya algo “funable”, sino al juego de intentar adivinar quién está detrás del texto. ¿Quién era Poe? ¿Quién era Caicedo? ¿Quién es Marian Dora? ¿Y quién es Morozov? Es evidente que el arte tiene como materia la carne viva de su creador, su rostro pasado, su condición en crisis, sus tristezas y sus anhelos.

La estrategia de presentar sus obras —cortometrajes— como un intermedio, y además como un intermedio que parece aguardar respuestas o resoluciones simbólicas sobre la apariencia o la realidad del creador, convierte esta cinta en una experiencia doble: por un lado, la más básica y común, la experiencia del relato; y por otro, la experiencia de ser detective, de mantener la mirada aguda que busca detalles, frases discordantes o de doble lectura. Estos elementos son quizá la mayor virtud de la cinta: un juego de lo posible, del posible sujeto detrás de la cámara.

Como en un documental clásico, aparecen múltiples entrevistas a amigos, conocidos e incluso fanáticos de Morozov. En ellas sobresalen tanto la admiración por el personaje como sus manías, junto con ciertos defectos físicos que, al parecer, lo acomplejaban en su cotidianidad.

Entre estas entrevistas, quizá la más interesante sea la de una joven que lleva una camiseta con la palabra “Marica”. Destaca porque no solo incluye el testimonio de la entrevistada, sino también tomas en las que aparece desnuda, grabadas por el propio Morozov.

La desnudez siempre tiene algo hipnótico, especialmente cuando se acompasa con una mirada misteriosa. Estas imágenes pueden considerarse el cuarto trabajo conocido de Morozov, una propuesta singular sobre las relaciones íntimas, pues se limitan a una observación distante, como si para él tocar o intimar fuese un acto reservado únicamente a la cámara, como si existiera una fetichización en el mero acto de filmar.

También sobresale la figura de Jairo Pinilla, quien es un clásico del cine de serie B colombiano. Su presencia eleva la relevancia del personaje de Morozov, como si este contara con el aval o el respeto de una pequeña élite artística en la que ha dejado una huella importante.

Resumir las historias de los cortometrajes es difícil, porque unas pocas palabras pueden revelar demasiado. Quizá se pueda encontrar un patrón en el hecho de que todos son protagonizados por hombres que viven un cierto estado de decadencia, principalmente moral. Las relaciones con mujeres también aparecen como estigmas, traumas o recuerdos del pasado; en últimas, un romanticismo adverso.

Al final, lo único que queda son unos poemas, unos planos nostálgicos, una pregunta y un individuo multifacético, mutante y mutable, que podría ser solo un patético soñador o un genio incomprendido, con una obra inacabada, llena de aristas e ideas sueltas por rescatar —o reensamblar—.

