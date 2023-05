Morir de muerte natural

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En otros tiempos el tema de la muerte se enfocaba sobre todo en lo que vendría después. Si existía la vida eterna, si la muerte era simplemente el fin de la vida sin esperar nada después, si lo que seguía sería la reencarnación, etc.

Hoy el tema de la muerte no se refiere al eventual futuro después de ella sino al presente. Ya la muerte como un fenómeno natural que despierta preocupaciones respecto a lo que viene posteriormente ha perdido importancia ante lo que representa en el presente. Probablemente porque lo ‘natural’ del morir hoy dejó de serlo.

Por un lado, lo que llamaríamos ‘muerte natural’ es casi una excepción, o en todo caso una minoría. Las muertes por causas violentas o ajenas al normal discurrir de la vida (enfermedades o vejez) representan menos que las que dependen de circunstancias o factores externos.

Las víctimas de las guerras -incluyendo las que fallecen por escaparse a ellas-; las que suceden por accidentes de tránsito u otros accidentes; las que pierden la vida por estar ‘en el lugar equivocado’ (como la nueva modalidad de desquiciados que les da por matar niños en las escuelas); los suicidas mismos, todos se han multiplicado en cifras absolutas (lógico por el crecimiento de la población) pero también en términos porcentuales.

Pero otra obsesión se ha amparado de las inquietudes al respecto, aunque por una vía indirecta.

La llamada ‘vida sana’ en los niveles de exageración a los que hemos llegado, se puede ver ya casi como una enfermedad (incluso pandemia psicológica). Su sentido último o de fondo desconoce la muerte como un fenómeno natural de deterioro físico y mental inevitable, e intenta prorrogar la vida más allá de lo que las condiciones naturales ofrecen.

La nueva cultura vegana, orgánica, holística, yoga, etc. trata de volver ‘natural’ lo que no es natural. Las enfermedades son parte de la naturaleza de cada uno. Ser hipertenso, alérgico al gluten o hipoglicémico no es ser anormal. Pero vivir en función de evitar esos males es oponerse a la muerte natural.

Por supuesto, cuestionar esta nueva tendencia no es ‘políticamente correcto’ y toca aceptar que las nuevas generaciones que viven más el carpe diem y ven poco el futuro o pocas expectativas no solo metafísicas sino vivenciales, pueden tener razón con el argumento de que no se trata de vivir más sino de vivir mejor lo que tengamos de vida.

Pero no tiene sentido adaptarse a esto quienes han pasado -hemos pasado- más de seis o siete decenas de años sin vivir alrededor de las limitaciones o condiciones que esta modernidad impone.

Si hace daño el azúcar, y la sal, y las grasas, y los lácteos, etc. está bien que a los nuevos críos les corten esos consumos y se rijan por el aporte en proteínas y en fibra y en etcétera para que las nuevas generaciones sean más sanas en el futuro.

Pero como dice un amigo que le decía su abuela: “nunca leas las instrucciones de nada porque todas contienen la amenaza de muerte”. Y en efecto, desde cómo manejar una plancha hasta cómo tomarse un calmante, toda instrucción o receta incluye los peligros mortales que acompañan su uso.

Para algunos la aspiración a una muerte natural no es solo la de que no sea fruto de imprevistos o factores ajenos a su ‘libre albedrio’, sino que no se convierta en un mea culpa la forma poco ‘sana’ de nuestro pasado.