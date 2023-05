Robinson Díaz, el actor al que su inteligencia le resulta insoportable a Caracol

Después de 8 años de no trabajar en ninguna serie en los dos canales más importantes, Robinson Diaz regresa como el papá de Rigo en la producción de RCN

Robinson Díaz no es como el común de los actores que ahora pueblan ese caserío cada vez más infecto que es la televisión colombiana. Ahora, cuando todos buscan con desesperación lograr figurar en lo que sea y como sea, ya sea por un escándalo o por un amor furtivo, Robinson Diaz es capaz de preocuparse por lo más importante que debería tener un actor, su profesionalismo, sus ganas de hacer cada vez mejor las cosas. Robinson no tiene filtro y va diciendo las cosas como quiere. De los gobiernos no es muy amigo. Soltó, en la Tele letal, el programa conducido por Martin de Francisco y Santiago Moure, perlas deliciosas como que Medellín es el burdel más grande de Colombia o que Irene Vélez debe bajarle a la marihuana.

Las críticas de Robinson surgen por la oleada de visitantes extranjeros que ha tenido la ciudad desde la pandemia y que, según se ha comprobado en varias investigaciones periodísticas, tienen que ver con el creciente turismo sexual que florece en la ciudad. Él es de Envigado así que siente el problema como propio, por supuesto. Ahora también apunta contra el gobierno Petro. Robinson siempre ha tenido una inteligencia superior para una televisión con la pobreza temática como la nuestra. Y eso le ha resultado molesto a Caracol y RCN. Desde el 2015 el actor antioqueño no aparecía en una de las grandes series de estos canales. Ahora lo hará como el papá que asesinan los paramilitares en la serie de RCN sobre Rigo.

En un intento para engrandecer su carrera se fue a México, lo intentó pero no pudo. En México lo conocían, por supuesto, su papel del Cabo fue una locura en el Cartel de los sapos tanto que hizo varios stan up comedy con ese personaje y salió de gira. Pero regresó a Colombia y sólo lo pudo intentar en teatro. Era demasiado perfeccionista para nuestro medio. Entonces se refugió en el teatro, su pasión primigenia, y está a punto de regresar con todas las de la ley por obra y gracia de RCN. Sin embargo, queda la duda, ¿Por qué Diablos duró tanto tiempo sin trabajo Robinson, nuestro querido Robinson Diaz?