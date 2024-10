El anuncio sobre la continuidad de Alberto Gamero que dejó con los crespos hechos a sus críticos

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que este 2024 no ha sido el año de Millonarios. Después de haber logrado el título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2023, al equipo embajador no se le ha visto el mismo orden y la garra que lo llevó a ser campeón, y desde algunos sectores de la prensa y de la hinchada han hecho responsable a Alberto Gamero. Con el tiempo, la resistencia al entrenador samario se ha hecho más notoria e, incluso, los rumores sobre su salida no se han hecho esperar. Es más, en las últimas horas se habló que, finalizado el año, el DT no iba a ser mas azul; pero parece que tendrá más tiempo en el ballet azul.

Alberto Gamero arribó a Millonarios en 2020 y, hasta ahora, ha logrado alzar un título de la liga colombiana, uno de la Copa Colombia y uno de la superliga. Foto: titogamero

Las directivas de Millonarios siguen creyendo en el proceso de Alberto Gamero

Por cuenta de los rumores, César Augusto Londoño, uno de los periodistas cercanos al entorno de Millonarios, salió a aclarar la situación de Alberto Gamero y reveló que desde las directivas embajadoras no tienen pensado prescindir de los servicios del entrenador. La información dada por el comunicador de Caracol Radio aseveró que las versiones que ponen al DT lejos del cuadro bogotano son falsas y que, para que se conviertan en realidad, tiene que pasar una situación anormal. “Gamero lidera el proceso de recambio que viene ejecutando Millonarios” fue como concluyó la información.

Las versiones que Gamero saldrá de Millonarios al final de la temporada son falsas. Salvo una situación anormal, Gamero lidera el proceso de recambio que viene ejecutando @MillosFCoficial.

Hay que recordar que las especulaciones sobre la salida de Alberto Gamero se dieron en el marco de las eliminatorias sudamericanas, pues mucho se habló de la posibilidad de que Ricardo Gareca, actual técnico de la selección de Chile, llegara al Millonarios tras su esperada salida del equipo austral. Así las cosas, lo único que faltaba era la salida del técnico samario, a quien le dieron hasta final de año en el banco embajador. Aun así, para aquellos que se creyeron el cuento y estaban felices con la supuesta decisión de las directivas les tocará seguir aguantándose al entrenador, que tiene puesto asegurado en el club bogotano.

