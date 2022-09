Mientras el periodismo le hizo la vida imposible, la Fórmula 1 jamás olvida a Juan Pablo Montoya

Para nadie es un secreto que Juan Pablo Montoya es el deportista mas importante en la historia de Colombia. El piloto colombiano hizo y deshizo en su paso por la Fórmula 1, siendo de los corredores mas recordados. Por eso, la página oficial de la competición recordó aquella adelantada monumental frente a Schumacher en el año 2001 y le hizo un reconocimiento especial.

Como es bien sabido, Juan Pablo Montoya nació un 20 de septiembre del 1975, y para celebrar su cumpleaños numero 47, la Fórmula 1 publicó el recuerdo y lo describió como uno de los pilotos mas valientes de su historia.

It’s Juan Pablo Montoya’s birthday - many happy returns! 🥳

We hope the Colombian's day is as special as this pass! 💪#F1 pic.twitter.com/xYdMkjUIjA

— Formula 1 (@F1) September 20, 2022