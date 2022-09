El platal que se gastó Millonarios para dañarle la final de la Copa Colombia a Fuad Char

.Publicidad.

Millonarios está a puertas de jugar uno de los partidos mas importantes de sus últimos años, la final de la Copa Betplay; y para su mala suerte perdió a dos de sus jugadores inamovibles después de que fueran convocados a la selección Colombia. Recordemos que la tricolor jugará dos amistosos entre el 24 y el 27 de septiembre, por lo que llamó a Montero y a Llinas, ambos jugadores del equipo embajador, para hacer parte del equipo.

Sin embargo, desde que se supo de su llamado algo preocupó a las directivas de Millonarios. Y es que el 28 de septiembre se va a disputar la final de ida de la Copa Colombia frente al Junior de Barranquilla, y las ausencias de Montero y Llinas podrían ser determinantes en el resultado del encuentro. Al principio las directivas intentaron que el juego se aplazara y asi pudiesen tener a los futbolistas; pero tras la negativa de la Dimayor, Gustavo Serpa decidió dejar un buen dinero para contar con la presencia del arquero y el defensa.

Según lo publicó Cesar Augusto Londoño en sus redes sociales, el equipo embajador decidió contratar un vuelo charter para que los futbolistas, recién acaben sus compromisos con la selección Colombia, puedan salir directamente de EEUU al país y jugar con Millonarios. El vuelo saldrá de San Francisco a Barranquilla y hará una parada técnica en México por combustible.

Este es el avión charter que traerá a Andrés LLinas y Álvaro Montero desde San Francisco a Barranquilla, con parada en México para recargar combustible.

Salen el martes 27 y llegan miércoles 28 día del partido ante Junior.

Salen el martes 27 y llegan miércoles 28 día del partido ante Junior.

El vuelo dura 9 horas

Ahora bien, estos vuelos privados valen su buena platica, y según medios especializados en el tema, desde EEUU hasta la puerta de oro de Colombia, su valor no baja de los 200 millones de pesos, un precio que escandaliza a cualquiera. No hay duda que Gustavo Serpa quiere a toda costa quedarse con el trofeo de la Copa Colombia, sino fuera así, no habría dejado ese billetal para traer a Montero y Llinas.