- Mientras el gobierno celebra el dólar bajo, la guerra entre Irán e Israel le pega directo al bolsillo de los colombianos

El conflicto entre Irán, Israel y EE. UU. parece lejano, pero el alza del crudo dispara el costo del transporte y la comida en Colombia. Un dólar bajo no basta

La reciente escalada militar de la guerra de Irán, Israel y Estados Unidos puede verse como un suceso lejano a Colombia; sin embargo, en un sistema globalizado e interconectado nuestro país no es ajeno a las repercusiones de este conflicto.

Para Colombia, el último informe del Banco de la República “anticipa que el proceso desinflacionario continúe en la mayoría de las economías, aunque a un ritmo más incierto que el previsto anteriormente”. Aunque el alza del crudo genera ingresos que han ayudado a bajar el dólar hasta niveles de $3.593, también dispara el déficit fiscal por los subsidios a los combustibles.

Si Ecopetrol vende un barril en el exterior a US$110, no tiene sentido económico venderlo internamente a US$50, porque el país "pierde" la oportunidad de ganar esos otros US$60. Para evitar que el precio suba de golpe, el gobierno subsidia la gasolina. No obstante, cuando el petróleo está tan caro por el conflicto con Irán, el subsidio no alcanza, y el precio del galón sube, lo que encarece el transporte de todo lo que consumes.

El impacto en la mesa de los colombianos es directo porque en Colombia la mayoría de productos se mueven por carretera, “más de 2.200 empresas, 122 mil vehículos y más de un millón de manifiestos de carga que reflejan la dinámica del sector” de acuerdo al Ministerio de Transporte. Cuando el precio del crudo se dispara por el choque externo en Irán, el costo del transporte aumenta automáticamente para compensar el valor del combustible.

Esto genera una presión inflacionaria inmediata en la canasta básica: aunque el país celebre un dólar bajo de $3.593, ese ahorro no llega al ciudadano que compra comida, pues el costo de traer los alimentos desde el campo hasta la ciudad se vuelve mucho más caro.

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