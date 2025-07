Mientras a Miguel Uribe le levantan un altar, asesinato de un concejal en Antioquia cae en el olvido

Por: William Pulido Cardozo |

¿Saben por qué el ciudadano común, uribista, convirtió un lugar de la fundación Santa fe en un altar de adoración e idolatría? Porque Miguel Uribe odiaba a Petro y a sus seguidores, dejemos de mentir y bajémoslos de la nube, la mayoría de personas que han visitado el altar artificial erigido en la clínica, no conocían ninguna de las obras o proyectos de ley realizados por el senador, solo sabían que era antipetrista y punto, lo cual lo expresaba en las redes con ira, asco y repugnancia, principio sine qua non para ser convertido en héroe por un uribista e incluso por un cristiano uribista, entendido que el cristiano no comparte el culto a las imágenes y la idolatría, pero su odio a Petro, rompe con el protocolo y normatividad de su misma religión.

Van 22 muertos en la tragedia de Bello, ¡lamentable!, pero para ellos no hay altar, ni veladoras, ni romería, ni camanduleria, ni santería, ni rituales, ni cofradías, ni procesiones, ni el lugar se ha convertido en tarima política o en sede de campaña de los oportunistas.

A los de Bello no les rezan por ser pobres, por vivir en estado de vulnerabilidad, por ser de otro estrato, por no expresar su odio a Petro; al concejal Juan Camilo Espinoza que se movilizaba en silla de ruedas y fue asesinado por otro menor de edad, no le ponen veladoras, no lo encomiendan a San Gregorio, los noticieros no le hacen crónicas de plañideras, ni lo visitan personas con atuendos de personajes como salidos de los frescos de la Capilla Sixtina, allí no está Red+noticias, RCN, Caracol 24/7, ¿saben por qué? Porque ellos no odian a Petro, porque no son oligarcas, porque no tienen un apellido con músculo financiero, por eso no les hacen marcha del silencio con insultos que rompen el silencio: "Fuera Petro; No más Petro; Petristas h.p.s; Muerte a Petro..."

No sean hipócritas que antes del atentado a Miguel, en el seno del partido centro democrático no lo querían, había disputas y confrontaciones internas con él; no sean hipócritas que ustedes en el fondo de su corazón, sueñan con que el próximo atentado de muerte sea contra Gustavo Petro: "bala es lo que hay, plomo es lo que hay", "un tiro en la cabeza y pa'l río".

No sean hipócritas que ustedes amanecen cada día, añorando una tragedia en el país para culpar a Petro, a ustedes les duele cuando se enteran de que el dólar no subió a 10 mil, que no le expropiaron sus posesiones, que la inflación y el desempleo continúan a la baja y que nunca nos volvimos como Venezuela, a ustedes les enferma saber que al comparar los índices y resultados del gobierno Duque-Petro, el del pacto histórico ha sido mucho mejor, es más, si mañana los únicos tres candidatos para la presidencia de la república fueran: Uribe, Duque y Petro, Gustavo sería el ganador.

¡De antemano mis deseos para que se recupere el senador Uribe!

"Carpe diem"

