Francia Márquez se olvidó de los 'nadies' que la hicieron vicepresidenta

Por: Stella Ramirez G. |

julio 02, 2025

“Sigue en mi mente con más vigencia. Mucha fortaleza. Cero debilidad. Abrazo”, le escribe Álvaro Leyva a la vicepresidenta Francia Márquez. Ella responde: “Buenos días. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano.” Y él, el traidor, replica: “Entonces yo la aplaudo y le mando corazoncito.”

Una conversación que, sacada de contexto, podría parecer un diálogo entre enamorados. Pero no. No era romántica. Era criminal. Mientras el presidente Gustavo Petro libraba una lucha diaria por sostener el mandato popular, desde dentro de su propio gobierno se fraguaba la traición. Detrás de los corazones y las palabras dulces, se escondía un golpe de Estado silencioso, disfrazado de institucionalidad.

Álvaro Leyva, con su tono paternalista y afectado, operaba como emisario de la perfidia. Y Francia Márquez, la misma que llegó al poder como emblema de los nadie, le respondía con docilidad y complicidad. ¿Qué clase de lealtad se cultiva en medio de la conspiración? ¿Qué compromiso con el cambio se puede invocar mientras se le tiende una emboscada al líder legítimamente elegido?

A Francia Márquez se le olvidó su pueblo. Aquel que creyó en ella, que la abrazó como símbolo de esperanza y le abrió camino con su voto. Pero una vez en el poder, cambió la lucha por el lujo, la sencillez por el privilegio. Convirtió el “vivir sabroso” en vivir como élite, rodeada de lujos y alejándose cada vez más de quienes la hicieron posible.

Hizo en el gobierno lo que se le dio la gana. Actuó como si no tuviera que responderle a nadie, ni siquiera al proyecto colectivo que la llevó a la vicepresidencia. Como Satanás frente al dueño del universo, quiso ser igual al presidente, no para fortalecerlo, sino para disputarle el lugar, para brillar con luz prestada.

Ese fue su gran error: creer que el poder era un espejo donde contemplarse, y no una herramienta para transformar. Eligió protagonizar en vez de acompañar. Eligió la soberbia en lugar de la lealtad. Y mientras tanto, los verdaderos enemigos del cambio avanzaban, celebrando las fracturas internas, agradecidos con los Judas de adentro.

Una historia que pudo ser ejemplo de dignidad y coraje terminó como una farsa adornada con emoticones. No fue amor lo que escribieron en esos chats. Fue traición. Su "respuesta" tardía, presuntamente escrita por otro, no dice nada, no condena el complot, nada dice el porqué se "mensajeaba" con el golpista. ¡Renuncié Francia Márquez! Es la voz que toma fuerza, ante semejante acto.

