¿Miedo o pereza?

Hace un poco más de un año se terminó la recolección de firmas para solicitar al Congreso que convocara una consulta anticorrupción. Fue un trabajo arduo hecho por la Alianza Verde, en particular por Claudia López y Angélica Lozano, con el apoyo de otras personas como Antonio Navarro.

Nadie daba un peso por ese esfuerzo descomunal que significaba salir a la calle a solicitar firmas, en especial cuando otras organizaciones estaban haciendo lo mismo pero con el fin de respaldar candidaturas presidenciales. Recordemos que hubo más de cuatro precandidatos levantando apoyo “popular”. En ese maremágnum de ciudadanitis nos topábamos con un recolector en cada esquina, pero sólo la consulta anticorrupción consiguió más de cuatro millones de respaldos, revisados y aprobados por la Registraduría.

Fue un gran triunfo y sirvió para expresar el descontento popular con los escándalos de corrupción que venían apareciendo como cascada; Reficar, Odebrecht, el cartel de la Toga, los falsos testigos, los robos en la alimentación escolar, el cartel de la hemofilia, etc., etc. La indignación se sentía en las calles y las firmas se juntaron como una voluntad de hierro para combatir a tanto ladrón de cuello blanco.

Después vino el calvario del Congreso; pasar los filtros de las comisiones y las plenarias, enfrentarse a dos campañas electorales en las que el tema de la corrupción salía en cada discurso, pero después se torpedeaba en los recintos de Senado y Cámara.

Nada de eso hizo desfallecer a las promotoras de la consulta, hasta que con tesón lograron la aprobación de la Ley para convocarla, pero antes le pusieron una última condición que a mí me pareció una estocada: se aprueba pero debe ser en una elección distinta a las dos vueltas presidenciales. Y en esa trampa cayeron las buenas de Claudia y Angélica, creyeron en la palabra del Centro Democrático que les aseguró saldría a hacer campaña si aceptaban que fuera en esa fecha posterior. Inclusive el entonces candidato Iván Duque aseguró en varios discursos que apoyaría la consulta.

Tan pronto pasaron las elecciones, ya Duque de presidente reiteró su apoyo a la consulta. El día de su posesión habló de la lucha contra la corrupción, pero, ¡oh sorpresa! no mencionó la convocatoria a las urnas, sino que anunció un proyecto de Ley que presentaría de manera inmediata. Ese mismo día Angélica Lozano tuvo la oportunidad de preguntarle si él (Duque) mantenía su apoyo a la consulta y el ya presidente le aseguró que sí.

Estamos a diez días de esta votación, se requieren quince millones de votos para obtener el umbral que valide las siete preguntas y más de la mitad de estos debe ser por el sí para que queden aprobadas las normas que allí se plantean. Y ¿saben qué? El Centro Democrático, con Uribe a la cabeza, no ha hecho otra cosa que desprestigiar lo que antes decía apoyar. ¿Y Duque? Pues muy ocupado viajando del timbo al tambo sin decir ni pio en respaldo a esta convocatoria popular. Los demás partidos, como la U, el Liberal, los conservadores o Cambio Radical, agazapados esperando la derrota de la consulta por la que no han movido un dedo.

¿Se asustaron con el cuero, después de matar el tigre? !Nooo! Nunca tuvieron la más mínima intención de matar ese monstruo de mil cabezas que es la corrupción. No les interesa rebajarse el sueldo, hacer que paguen verdadera cárcel los corruptos, establecer los pliegos únicos de contratación, ni de hacer realidad otras formas para combatir el robo a las finanzas públicas. Eso sí, en lugar de reconocer que no les gusta, prefieren desprestigiar la consulta con disculpas como la de que cuesta mucha plata. ¿Y la que nos ahorraríamos si se aprueba? O decir que las normas ya existen ¿Y por qué no las aplican? O decir que rebajar el sueldo a los Congresistas es obligarlos a robar. Y si ahora tienen sueldos altos, entonces ¿por qué roban?

¡Qué lástima! Si no salimos masivamente a votar, los corruptos habrán ganado una vez más la batalla. Esta es tal vez la votación más importante de los últimos años porque es el mandato del pueblo para que de verdad se acabe la corrupción en Colombia. ¿Miedo, pereza? Más miedo y mas pereza es que nos sigan esquilmando como mansas ovejas. Piénselo bien y salga a votar el 26 de agosto próximo. ¡Es la última oportunidad! Lo demás son las mentiras de siempre.

