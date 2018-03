Mi voto por Guillaume Gallienne

Tal como obligan las buenas costumbres y máxime ad portas de ejercer el derecho al voto, era mi intención dar nuevamente mi muy controvertible opinión al creer que tras el conteo de los votos no va a ocurrir ningún cambio significativo en la rama legislativa del poder público, en donde seguirán elegidos los mismos con las mismas mañas. Pensaba en ello cuando tomo mi buen paquete de películas por ver y al azar, como siempre, tomo una.

Cuando voy en mitad de película, no puedo creer tanta belleza y me dispongo a ver la película desde el principio y cuando termina aquel placer mágico no me queda sino hablar de Los chicos y Guillaume, a la mesa, no sin antes darme el placer de verla otra buena vez.

Publicidad

Creo haber visto bastante y buen cine

y creo afirmar sin titubeos que “Los chicos y Guillaume, a la mesa”

es lo mejor que jamás haya visto

Guillaume Gallienne es el culpable de mi dicha ya que suyo es el guión, la dirección y el protagonismo de esta cinta que nos muestra a un personaje histérico, desubicado e histriónico, con un espantoso sarcasmo y un insoportable tonito de voz dentro de un perpetuo y maravilloso ir y venir por la historia tratada con decenas de escenas en donde se comprende qué es eso de jugar con la inteligencia.

Creo haber visto bastante y buen cine y creo afirmar sin titubeos que Los chicos y Guillaume, a la mesa es lo mejor que jamás haya visto con un aditamento especial, ya que juega con deleite con aquello que le falta a la literatura, que no es otra cosa que el reto permanente con la imagen.

Bueno, a votar por Angélica Lozano al Senado, mujer guerrera y valiente, y ya en casita gozar por cuarta vez con la espectacular Los chicos y Guillaume, a la mesa.

Y hablando de…

Y hablando de libertades y política, resulta muy satisfactorio ver el grito unánime de las mujeres el pasado 8 de marzo y pasar saliva ante la millonada de ellas en las calles, en Madrid y Barcelona gritando por aquella esquiva igualdad.

Y a la vez que aplaudimos la valentía de la mujer occidental, miramos con terror la situación de la mujer en medio mundo.