¡Mi cuerpo, mis reglas! Los colegios no pueden prohibir usar piercing ni cabello largo a los estudiantes

Por: Pedro Antonio Salamanca |

febrero 13, 2025

Así lo dio a conocer el abogado, Jackson Peláez, en su cuenta de TikTok, al indicar que al hacerlo se incurre en la violación de derechos humanos, y, por ende, los padres pueden acudir a la Personería a interponer una acción de tutela para buscar la protección de derechos de sus hijos.

Por su parte, el rector de la Institución Educativa Normal Superior de Pitalito (Huila) Jorge Guzmán, afirma que en su institución analizan en profundidad el manual de convivencia, sin desconocer, la Legislación colombiana, y el derecho al desarrollo de la libre personalidad de los estudiantes.

No obstante, indica que los piercings en la lengua se pueden excluir en ciertos momentos, especialmente, en las clases de inglés, porque con este accesorio, a los estudiantes se les dificulta la pronunciación. “Con esto no les estamos diciendo que no los usen definitivamente, solo en ciertos momentos, porque debemos ir creando conciencia”, sostuvo el directivo docente.

El manual de convivencia es un documento que establece las normas y reglas comportamentales para los educandos, docentes, directivos, personal administrativo, y padres de familia, que al unísono integran la comunidad educativa de un determinado colegio público o privado.

Según Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de la Educación en Colombia, y que se fundamenta en los principios de la Constitución Política, sobre el derecho a la educación que tiene toda persona; este documento es obligatorio y, cada institución educativa es autónoma para establecerlo o hacer respectivos ajustes cuando se amerite, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en general.

El objetivo de este documento es el de regular las normas de comportamiento, de presentación personal y disciplina de los estudiantes de una institución, y promover un clima de respeto, tolerancia, ambientes seguros, y la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa.

A propósito de derechos fundamentales, la Corte Constitucional señala que los manuales de convivencia no pueden restringir el desarrollo de la libre personalidad de los estudiantes, como, por ejemplo, elegir su apariencia personal o elegir su condición sexual, entre otras.

Tome acción si se encuentra en esta situación:

Durante el inicio del presente año lectivo varios juristas han socializado la norma a través de medios virtuales y redes sociales.

Uno de ellos es el abogado, Jackson Peláez, quien a través TikTok asegura que los colegios no pueden “impedir” que un alumno vaya con piercing y con el cabello largo, aunque dicha prohibición esté establecida en el manual de convivencia; hacerlo, se incurre en la violación de derechos humanos.

“Esto no se puede prohibir porque primero va la Constitución Política, y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ante cualquier regulación que se intente hacer”. Añade, además, que la falta de tenis o uniforme, tampoco debería ser obstáculo para que el estudiante asista a clase, ya sea por limitaciones económicas de sus padres u otras circunstancias.

“Todas estas situaciones no se pueden permitir porque afectaría el derecho a la educación que tienen los escolares” reitera. Finaliza diciendo que, si se presenta un caso de estos, los padres pueden acudir a la Personería de su ciudad a interponer una acción de tutela para buscar la protección de los derechos fundamentales de sus hijos.

Respuesta del rector

Este medio interactuó con el rector de la Institución Educativa Normal Superior de Pitalito (Huila), Jorge Caicedo, con el fin de conocer su opinión acerca del tema.

El directivo docente fue enfático en señalar que el manual de convivencia debe ser un documento para cumplirlo, ya que contiene las normas a seguir para fomentar la convivencia pacífica en la institución, sin desconocer la legislación colombiana y, reduciendo al mínimo la vulneración derechos de los alumnos.

“En la Normal estamos haciendo una revisión profunda al documento para establecer de manera clara, cuándo un comportamiento de un alumno se constituye en una situación de convivencia (falta), y, cuando no”. Agregó, que las situaciones administrativas, académicas y situaciones disciplinarias, son tratadas en común acuerdo con los progenitores.

En cuanto al piercing y cabello largo de algunos educandos, el rector Jorge Caicedo estuvo de acuerdo, al señalar que eso hace parte del desarrollo de la libre personalidad que ellos tienen; sin embargo, para él hay excepciones:

“A veces nos incomoda … hay estudiantes que se colocan piercing en la lengua, no solo uno, son varios; eso les impide hablar bien, sobre todo en las clases de inglés y español. Entonces uno tiene que decirles: está bien que usen ese accesorio, pero procuren no utilizarlo en el desarrollo de ciertas clases. Con esto no les estamos diciendo que no los utilicen, pero que sí sean recatados en eso. Ahí vamos avanzando, porque también hay que ir creando conciencia” sostuvo.

Para el rector de la Normal de Pitalito, una de las instituciones educativas más importantes del Huila, el cabello largo en los hombres no lo ven como inconveniente. “No hay ningún problema, es una decisión del estudiante; algunos lo hacen de manera temporal, eso no está prohibido”, dijo.

