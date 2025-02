Inseguridad insostenible en Barrancabermeja: "¿El poder para qué?"

Por: Alexander Mateus Rodriguez |

febrero 13, 2025

La célebre frase ‘¿El poder para qué?’, pronunciada por el político colombiano Darío Echandía tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuestionaba la utilidad del poder si no se orientaba al bienestar de la sociedad. En estos tiempos de violencia aguda, el dolor y la incertidumbre nos embargan. Quienes ostentan el poder hacen poco por mejorar las condiciones de vida de nuestros connacionales; no escuchan, no quieren ver ni hablar sobre los conflictos y tensiones que enfrenta el país.

En Barrancabermeja, una ciudad marcada por la violencia y el conflicto armado, esta reflexión adquiere una relevancia particular. Garantizar la paz en una región debe ser una prioridad tanto para las autoridades locales como nacionales. En un reportaje sobre la labor de las funerarias durante una oleada de crímenes selectivos en el año 2000, el diario El Tiempo narró lo siguiente:

“En lo que va del mes han asesinado a 46 personas y en el año van ya 366 homicidios, cifra que supera todos los casos del año pasado. (…) Este año, en las calles se libra una guerra por la presencia de comandos de las autodefensas y se rumora que tienen una lista de 700 personas para asesinar hasta diciembre. No se respeta hora ni lugar, se dispara en la mañana, frente a una iglesia, en una plaza de mercado, en una cancha de fútbol. Aunque gran parte de los crímenes son atribuidos a los paras, la guerrilla también es responsable de un gran número. La gente dice que los muertos del centro son víctimas de los paras y los del oriente, de la guerrilla. En la ciudad hay miedo. Los habitantes del nororiente no van a mercar al centro de la ciudad. En las noches pasan hombres armados en motos por las calles y desaparecen como fantasmas. Las fichas de dominó se recogen temprano, las mecedoras ya casi no se asoman en las puertas y muchos prefieren tomarse sus tragos en la casa. Mientras la gente se resguarda, en la funeraria Foronda, Geovany y Reinaldo están pendientes del timbre del teléfono. 11 víctimas el fin de semana La guerra que libran los grupos en conflicto en Barrancabermeja dejó este fin de semana 11 nuevas víctimas, entre ellas tres taxistas, una radio operadora, un matarife y un pescador”1

En el contexto actual, es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad que implica gobernar. Los medios de comunicación y las plataformas digitales nos muestran, una y otra vez, la misma realidad: hechos violentos, masacres y homicidios selectivos. El paso del tiempo no ha cambiado este panorama, lo que evidencia la falta de herramientas y estrategias efectivas para mejorar la seguridad. Esta debe ser una tarea constante, sin tregua, con operativos diarios, allanamientos y registros en los lugares donde se almacenan armas y drogas. Solo así podremos responder con firmeza a la crisis que enfrentamos.

El poder en Barrancabermeja: ¿herramienta de paz o de conflicto?

La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que «el poder en un Estado Social de Derecho está limitado por el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y el principio de legalidad.» En similar sentido, el Consejo de Estado: «El poder en el derecho administrativo se materializa en la función pública, sometida a la Constitución y la ley».

Específicamente, en Sentencia SU-747 de 1998, la Corte analizó las características del Estado democrático colombiano, señalando que los titulares del poder público ejercen su autoridad en virtud de la voluntad ciudadana expresada en elecciones y mediante mecanismos de participación directa. Adveró que la voluntad de las mayorías no debe desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de los individuos.

La historia de Barrancabermeja es un testimonio de una realidad compleja, con multiplicidad de actores, donde la relación entre el poder y la paz ha estado resquebrajada por varias décadas. Indubitablemente, las dinámicas de poder han generado conflictos insuperables, la resiliencia y determinación de nuestros familiares, vecinos y amigos han sido fundamentales para construir caminos hacia la paz.

¿Realmente hemos aprendido algo?

Las lecciones del pasado nos enseñan que la participación de la comunidad en la toma de decisiones y el compromiso real de los gobernantes son fundamentales para construir una paz duradera. No se puede gobernar desde un escritorio; es necesario salir a las calles, escuchar a la gente, comprender sus sentimientos, necesidades y conflictos cotidianos. Solo así, desde el gobierno, se podrán tender puentes sólidos que permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida, forjar familias estables y transformar cada rincón de nuestra ciudad con esperanza y progreso.

Hoy, Barrancabermeja persiste en su lucha por la paz, clama por justicia y busca cada día la verdad. Sin embargo, esta causa enfrenta la indiferencia de algunos funcionarios que, en lugar de atender las necesidades del pueblo, centran su atención en la contratación pública, aumentan sin límite su patrimonio y delegan en otros la responsabilidad de trabajar por una sociedad más justa, equitativa y digna.

1. El Tiempo (22 de agosto de 2000) Los funerales de Barranca página 1-4.