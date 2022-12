'Merlina' y la reivindicación del derecho a ser diferente

Por: Fabio Larrahondo Viáfara |

diciembre 28, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Ahora que se va el 2022 y llega el momento de los balances, en las series de mayor éxito en las plataformas hay que poner a Merlina, que vino con el nombre de Wednesday (Miércoles) y los encargados del mercadeo estimaron que ese nombre "no vendía" en el mundo latino, la misma que sigue moviendo la registradora en Netflix y que de paso pone a reflexionar sobre el derecho a ser diferentes.

Y de allí parte el contenido de Merlina, porque desde lo divertido, policíaco y misterioso se sumerge en las profundidades de las luchas porque se acepte y se respete el derecho a ser diferente, choque que suele comenzar desde el seno y el entorno de la misma familia.

A la hora de la verdad, Merlina no es mala ni buena, es diferente, como lo son los demás que concurren a una escuela de la cual hablaré más adelante. Allí le abren las puertas, de manera excepcional, a las personas comunes y corrientes, a quienes llaman "normis", como lo es una profesora que juega especial papel en la serie.

En esta oportunidad el tema se aborda en un serie de 8 capítulos y en la que hay bastante sangre latina. Se parte de la actriz principal Jenna Ortega, que en la trama es una adolescente gótica que tiene notorias diferencias con sus padres y con su hermano, pero cuyos lazos en el fondo son fuertes y resistentes, tanto así que afloran a pesar de que ellos tengan intenciones de mantenerlos ocultos. Tales vínculos se hacen visibles cuando el peligro o los desafíos obligan a que la familia luche unida, como aquella vez en que se necesita demostrar que Homero Addams y Morticia son inocentes de un crimen que los tiene en el ojo judicial.

La serie se origina a partir de Los locos Addams. Sin embargo, es un cabezazo de Tim Burton, quien enriquece la historia con la investigación policíaca y la vincula con otros referentes culturales. Por eso Edgar Alán Poe tiene hasta estatua y es punto de referencia frecuente. Además, en Nevermore (Nunca más), escuela a la que acuden estudiantes diferentes (es decir, que tienen algún poder extraño, personalidad oculta, pasado oscuro o conocimientos llenos de misterios que pueden resultar criminales, como también problemas y enfermedades síquicas), se siente la influencia de Hogwarts.

Aunque la belleza no es una exigencia, no se puede negar la atracción de Catherine Zeta-Jones, que se esfuerza al máximo para ser Morticia y no la novia eterna del Zorro. En esa tarea se complementa con Luis Guzmán, como Homero Addams, misterioso y divertido. Mediador entre su esposa y su hija Merlina. A la familia se suma Perikles, encarnado por Isaac Ordóñez.

Y, claro, no podían faltar las dosis de amor, miedo y competencia, triada a la que no escapa ni la misma Merlina, así se niegue a reconocerlo. En ese entorno aparece la enigmática Bianca Barchy, representada por la potente Joy Sunday, nacida en Nueva York y con padres nigerianos. Una negra hermosa a quien le imprimen un toque de maldad con lentes que le ponen los ojos saltones. No le gusta perder y su principal desafío también es el destino que le traza su familia.

No me quiero meter en contarles la trama, ni sobre los crímenes en serie, ni los hombres lobos, tampoco de las competencias deportivas, porque corro el riesgo de dañarles la sentada, pero si les advierto que al poner el primer capítulo quedarán atrapados.

Mientras tanto, prepararse para resistir las tensiones de aquel momento en que sorprenden a un amigo de Merlina que vigila una cueva donde pueden suceder muchas cosas que ayudarán a desatar o a complicar el nudo principal de la trama.

Sí, en esta serie, Merlina va más allá de escenas oscuras, llenas de niebla y de construcciones oscuras y en ruinas. Bajo cada piedra, bosque y puertas derruidas hay secretos y eslabones que conforman una historia que atrapa y que permite gritar que ser diferente es un derecho.