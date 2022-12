Érika Zapata, la 'montañera' que logró hacer noticias para todo el mundo

A muchos les genera escozor que la periodista venga del campo y use expresiones campesinas. Sin embargo, a ella poco le interesa y se mantiene fiel a sus raíces

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

diciembre 28, 2022

Érika Zapata de Caracol Noticias es comidilla de los opinadores de oficio. Ella le ha servido de plato principal a muchos de los que usan la opinión para ganar lectores o seguidores o sumar likes en sus redes sociales.

Ahora bien, cuando la vi por primera vez haciendo un informe, me sorprendió su voz aguda, pero me gustó su decir. Me encantó el contar tan personal y auténtico.

A muchos les molesta que no venga a hacer reportería desde las pasarelas de un reinado. Les genera escozor que sea una muchacha llegada del campo, que sabe de caballos y gallinas, y que conoce la jerga, los dichos y los refranes de los campesinos (entre los que ella se crio).

Es probable que por eso pensaran que ella no iba a llegar a ningún lado. Sin embargo, ella, fiel a su sentir y preparada como la que más, hizo lo que creyó correcto. Empezó a escribir los informes en un estilo particular y echando mano, cuando la ocasión lo ameritaba, de los decires y las maneras de hablar de su gente.

¿Por qué? Para que todos pudieran entenderla. No quería que a la gente le sucedería lo que a ella muchas veces al ver las noticias en televisión: no comprender mucho de lo dicho por lo rebuscado del lenguaje.

No obstante, a algunos de los señores de los espectáculos, a los que no les cala la autenticidad de la gente, se salieron de sus trajes (hechos para aparentar poder y distinción) cuando la escucharon. Y no solo eso, también conminaron a la muchacha a mejorar el vocabulario y a ponerle "seriedad" a sus informes.

Por supuesto, más de una vez le cerraron las puertas, pero ella no se rindió. Tenía ganas de hacer buena reportería, no esa desabrida y aburridora que hacen muchos periodistas creyéndose los “chachos” del micrófono.

La tuvo difícil. No solo fueron los señores que mandan o los que sirven de mandaderos a los dueños del poder, sino también los periodistas que se creen estrellas y los columnistas en busca de notoriedad quienes vapulearon a la periodista que usaba ese lenguaje “montañero” para decir las noticias.

Les molestaba que ella usara expresiones como "pa acabar de ajustar", “mero gentío”, “sentí una emoción tan verraca”, “hay tanta gente que no cabe un arroz parao” y otras tantas. Lo curioso, al menos desde donde yo lo veo, es que estas redondean más una noticia que cualquiera de las “sesudas” y rebuscadas con las que desinforman algunos: “en el marco de esta reunión”, “el señor presidente le apuesta a lo mejor”, etc.

De cualquier manera, ella no se dejó intimidar. Hoy sale en noticias nacionales contando que “en Santa Fe de Antioquia, Carmen de Viboral y El Retiro hay unas fincas muy buenas, muy bacanas para disfrutar” o diciendo “este es el panorama, muchas personas desesperadas por esperar, otras estirando trompa, pero tienen toda la razón, ya se les vinagró el aguinaldo”.

Así es ella, auténtica y sin poses de diva, pero con buenos textos que hacen recordar a una de las mejores de este oficio: la Nena Arrázola. No sé a otros, pero a mí me encanta su contar, su decir y su manera de hacer periodismo. La empresa que la contrató ha ganado con tenerla como reportera.

Hay que felicitar a Érika Zapata, esa montañera que soñó con hacer noticias para todo el mundo… y lo está logrando.