Mentiras disfrazadas de noticias, el nuevo método de los medios de comunicación

El equilibrio informativo debería de existir, las encuestas espurias y parcializadas deberían ser intervenidas, no es posible aguantar tanta mentira

Por: German Peña Córdoba |

febrero 04, 2025

SE MIENTE SIN REATO. No es nuevo, pero hoy se ha multiplicado por miles, se ha acentuado y lo más peligroso: se ha normalizado. Hacerlo no cuesta nada, mentir es gratis. Hoy, en una profesión de tanta responsabilidad como lo es el periodismo, mentir se convirtió en virtud. Mentir en la política, no sorprende, es parte de ella y está inmerso en su ADN, pero cuando la mentira hace metástasis y se extiende por todos los rincones del sentimiento humano, toca preocuparnos, porque su afectación es colectiva.

Recuerdo que a nosotros, los de nuestra generación, nos insistían desde la formación hogareña o académica no mentir, lo teníamos presente y había que tomarlo en serio, lo asumíamos como una lección de vida, como un imperativo categórico por cumplir. Lo anterior no lo digo desde la cúspide de la superioridad moral, lo digo porque mentir costaba "sangre, sudor y lágrimas", a quien perpetrara la mentira o le faltara al respeto a una persona mayor. La falacia tenía consecuencias graves, porque detrás de ella venía en camino el fuerte castigo de parte de nuestros padres o del maestro. La mentira o la mentirita significaba una severa condena, acompañada de una dura reprimenda.

La inteligencia es múltiple y una de las manifestaciones de la inteligencia es la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que se presentan. No podemos quedarnos añorando el pasado y, menos en época de virtualidades, las redes sociales y la tenebrosa Inteligencia Artificial que llegó para quedarse. El pretérito no es un cheque cancelado, el pasado sirve como continuo referente que hay que traer; son las vivencias que hoy nos brindan el contexto. En este incierto futuro, será muy difícil diferenciar lo real de lo ficticio. Será una lucha titánica adaptarse a la irrealidad que se presenta como una epifanía revestida de verdad.

Observar hoy estos noticieros criollos cómo mienten, cómo corren a posicionar mentiras y como la gente alienada las replican y se convierten en heraldos de sus intereses, me aterra. Muchos hacen de la mentira diaria que les inoculan como dosis de veneno, un dogma de fe, que moldea su pensamiento, se aferran a ella como León a su presa. Los nefarios medios de comunicación, que no son bobos, les maneja el sesgo de confirmación, que tanto necesita como alimento el pensamiento débil y obsecuente.

Así las cosas, los opresores, se aprovechan y los matriculan como parte de su base social. Su arribismo, los hace pensar que pertenecen falsamente a una corriente doctrinaria que paradójicamente conculca sus derechos y que nunca los dejará interactuar en sus elitistas esferas sociales y mucho menos en sus círculos de poder, hoy perdidos de manera parcial.

La mentira se proyecta en narrativas, que suelen ser cuentos sin sustentos reales, que se mueven en el campo de la fantasía. Estas narrativas llegan una tras otra, se posicionan diariamente y se convierten en el mantra que guía la opinión cotidiana de los adoctrinados, que hacen parte de su audiencia diaria. Esta es la razón de por qué muchos viejos odian el cambio, un pobre odia al mismo pobre o cosas tan inexplicables como entrar en crisis de identidad, donde se reniega de sus orígenes, de su color de piel, niegan el barrio donde se criaron o el buen colegio público donde se educaron.

Y así, entran en un conflicto identitario que los hace rendirle adoración infinita a su propio verdugo. Por eso existen pobres, que le besan la mano a quien les da látigo, que adoran a Trump, a Elon Musk y detestan a Gustavo Petro, que lucha en solitario por reivindicarlos. Todo ese increíble trabajo, con muy buenos resultados, lo hacen los nefarios medios de comunicación.

El equilibrio informativo debería de existir, las encuestas espurias y parcializadas deberían ser intervenidas, no es posible aguantar tanta mentira.

Es por lo anterior que elijo el Canal Institucional por La Paz como fuente de programas culturales y al mismo tiempo escojo el noticiero RTVC como mi noticiero. Igualmente como fuente informativa a los alternativos y a portales serios como la Nueva Prensa, Las2Orillas o Revista Raya.

Algunos dicen que RTVC es un noticiero cargado hacia el gobierno. Un gobierno que apenas lleva algo más de dos años, en un contexto histórico donde los Conservadores gobernaron 44 años seguidos (1886-1930) que fue la famosa Hegemonía Conservadora, los Liberales igualmente, el frente Nacional donde se alternaron el poder de (1958- 1970) y, de allí en adelante hemos sido gobernados por un bipartidismo; hoy un gobierno avasallado por unos medios de comunicación declarados partido político, es el gobierno que tan solo lleva 2 años, el que resulta culpable de todo lo que ellos mismos han ocasionado durante más de dos siglos. ¡Muy difícil de creer ese cuento!

