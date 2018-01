Menos terror y más fútbol, análisis de los grupos para Rusia 2018

Lo primero que debe decirse es que en esta oportunidad el sorteo terminó privándonos de un grupo de la muerte definido. Los más atractivos, el Grupo B (España, Portugal, Marruecos e Irán) y el Grupo G (Bélgica, Panamá, Inglaterra y Túnez) adolecen del famoso “tercero animador”, que es el factor clave para determinar esta clase de agrupación. Este hecho, además, constituye un factor positivo en tanto combate un viejo mal: que equipos competitivos, pero empotrados en grupos complejos, terminen saliendo de la competencia a pesar tal vez de tener mucho mejor nivel futbolístico que otros equipos sí clasificados en grupos más sencillos. Por supuesto, sin sorpresas, no hay mundial y en un evento de tal magnitud dejan de existir los equipos pequeños o débiles. Grupo a grupo también pueden sacarse diversas conclusiones.

En el Grupo A, Uruguay parecería, a primera vista, tener el camino despejado. Sin embargo, no puede subestimarse la calidad de Egipto que vuelve a los mundiales de la mano del actual máximo goleador de la Premier League: Mohamed Salah. Arabia Saudita, con más técnico (Pizzi) que equipo disputará con el local, pero siempre irregular Rusia, la clasificación que personalmente se llevarán las primeras selecciones nombradas. En el Grupo B, además de lo ya expresado anteriormente, se dará el gran clásico de la península ibérica (España vs Portugal) y si se quiere del mediterráneo si se incluye a Marruecos con todas las implicaciones políticas y hasta sociales que ello implica. A pesar del marcado dominio del actual campeón europeo y del cada vez mejor armado equipo de Lopetegui, debe destacarse el proyecto futbolístico iraní que hizo un gran papel en Brasil 2014 y que aspira a ganar visibilidad mundial a través del balompié.

Francia en el Grupo C, para mí uno de los mayores candidatos al título, no debería tener problemas para clasificar en medio de una interesante puja entre Perú y Dinamarca por el segundo lugar. El partido de Francia contra Perú será uno de los encuentros atractivos de esta primera ronda. En el Grupo D, a pesar de que Argentina pareciera tener todo resuelto, la presión general hacia el equipo y específica para la coronación definitiva de Messi, puede jugarle en contra al equipo de Sampaoli. Sin duda alguna, Croacia, con un crack como Modric, e Islandia, de lejos el equipo europeo con más alma y pasión además liderado por un excelso jugador como Sigurðsson, serán animadores de lujo para la nación sudamericana. En el grupo E, Brasil no tendrá ningún problema para comandar el cuarteto, destacando una disputa interesantísima entre Costa Rica, Serbia y Suiza por el segundo lugar. Mi apuesta se queda con Suiza, equipo con mejores jugadores y trabajo colectivo, dado que Costa Rica ha decaído del nivel superlativo del anterior mundial.

En el Grupo F, Alemania incluso en pleno proceso de renovación generacional, dominará los hechos de manera clara con México y Suecia como posibles acompañantes. Me quedo con el equipo del colombiano Osorio que viene con sangre en el ojo producto del ataque masivo a su dirigencia desde diferentes frentes mediáticos en México. En el Grupo G, por la forma de jugar de ambos equipos, se puede configurar uno de los mejores partidos de la primera fase: Inglaterra, con Kane y Alli, versus Bélgica, con Hazard, Lukaku y De Bruyne; Túnez y Panamá serán los grandes damnificados por su colocación dentro del sorteo. Finalmente, en el Grupo H dos viejos conocidos, Japón y Colombia, se verán las caras de nuevo contra una siempre importante Polonia que cuenta entre sus filas con tal vez uno de los mejores delanteros del mundial: Robert Lewandowski. Colombia tendrá un reto importante con miras a clasificarse y, mucho más, si lo que se quiere es refrendar la calidad de juego presentada en el Mundial de Brasil. Entre tanto, solo resta esperar a que ruede el balón y, con él, las ilusiones de 32 selecciones.

