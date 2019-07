Menos corazón y más razón para elegir mejor

En pocos días conoceremos la lista definitiva de aspirantes a los concejos municipales, alcaldías, asambleas departamentales y gobernaciones. Mientras tanto en las redes sociales, tertulias de amigos y actividades de todo tipo es común escuchar nombres de posibles candidatos a estos cargos de elección popular, algunos con cierto liderazgo, recorrido y experiencia, y otros que nos hacen recordar los memes de la tortuga encima de un palo o el de la vaca en el techo de una casa; pues al parecer un día amanecieron con ganas de ser concejal, alcalde, diputado o gobernador, tanto así que algunos ni siquiera viven o tienen arraigo en el lugar que quieren representar… mejor dicho, un antojo que nos hace daño.

También se percibe que, generalmente, los ciudadanos aún no defendemos ideas plasmadas en los programas de gobierno, más bien lo que se hace es promover muy emocionados nombres de personas o recomendados de otros. Por eso es común escuchar expresiones para defender a su candidato tales como: “el que diga Uribe”, “lo que diga el patrón”, “el que diga el jefe”. También es normal oír mencionar características del aspirante, por ejemplo: “el más humilde”, “el más sencillo y buena gente”, “el más preparado”. Pues bien, ni lo uno ni lo otro es garantía de que esa persona pueda ser un buen gobernante. Para gobernar bien se requiere de un líder casi íntegro, digo casi porque la integridad absoluta es difícil de encontrar, más en la actual clase política.

-Publicidad.-

Antes de arriesgarnos a anunciar nuestro voto por un candidato y defenderlo, los electores debemos conocer sus propuestas, ideas, iniciativas y visión del territorio, todo esto consignado en un programa de gobierno, en el caso de los aspirantes a alcaldías y gobernación. A partir del 28 de julio empezaremos a conocer sus propuestas. Estaremos muy atentos.

¿Qué es el programa de gobierno?

Publicidad.

El programa de gobierno es el elemento de base que acerca y compromete a candidatos y electores. Las elecciones, más allá de ser una competencia individual, confrontan propuestas y plataformas programáticas. Al momento de votar, la ciudadanía elige el programa que mejor recoge sus necesidades. El programa de gobierno seleccionado se debe plasmar en el plan de desarrollo de la entidad territorial y es la base de la planeación local y de la gestión que llevará a cabo el gobernante.

A partir de lo anterior y contrastando con la realidad, lo que debemos tener bastante claro los electores es que más que votar por un candidato, debemos hacerlo por un programa de gobierno. Se requiere de un voto inteligente y menos emocional el próximo 27 de octubre. Los programas de gobierno luego de ser elegidos se convierten en el plan de desarrollo de la entidad territorial respectiva y son de obligatorio cumplimiento; de lo contrario, puede emprenderse una revocatoria del mandato.

Elegir bien para no tener que revocar es una lección que nos debió quedar, pues adelantar una iniciativa en ese sentido es bastante difícil. En Puerto Carreño no se pudo. Aunque no con esto estoy diciendo que se debió o no revocar al alcalde actual, al respecto guardé neutralidad.

Los vichadenses esperamos excelentes programas de gobierno de los candidatos a alcaldías y gobernación, que atiendan las necesidades más sentidas y hayan sido construidos con la participación de los diferentes sectores.

Escribo esta nota mientras espero resultados de laboratorio en la fría, ruidosa y extraña Bogotá, cuando debería ser atendido en la cálida y familiar ciudad de los mangos. Confieso que estuve tentado a escribir tranquilo, pero esa condición a los carreñenses se nos empezó a escapar hace algún tiempo, pues los asesinatos y otros delitos son habituales, a pesar de que el ministro de Defensa haya dicho que los problemas de inseguridad son “mayoritariamente hurtos de ropa extendida en los patios para su secado”. Espero que estas últimas líneas sean interpretadas como que la salud y la seguridad ciudadana deben estar entre las prioridades, como la educación, de los próximos gobiernos.

No bote el voto, menos corazón y más razón para elegir mejor. De lo contrario, seguiremos en las mismas.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!