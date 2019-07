A James sí que le falta un espíritu espartano

En estos momentos el segundo al mando en el vestuario de nuestra Selección Colombia no tiene equipo definido para jugar en esta nueva temporada en el fútbol europeo, por lo que ya comienza ser incierto el futuro del nacido en Cúcuta, se habla de la Juventus, Napoli, del balompié inglés, y hasta del Atlético de Madrid, donde el cafetero tendría menos posibilidades de jugar. Lo cierto es que James cuenta con un gran empresario tal vez el mejor en el viejo continente como lo es Jorge Méndez, un gurú de los negocios que siempre da golpes de opinión, y que de seguro ubicara al mediocampista en un club importante.

¿Pero qué pasa con James en Europa, que en sus últimos equipos no ha brillado?

La explicación se remonta desde su llegada al fútbol de Francia en el 2013 jugando para el Mónaco, donde tuvo como Técnico a Claudio Ranieri quien en declaraciones a la prensa expresó que el cafetero tenía problemas de mentalidad debido a que su juego no era muy defensivo, no adaptándose al esquema. “Piensa como atacante, pero también debe defender” resaltó el primero en el banquillo de ese entonces en el equipo francés.

Con Rafa Benítez también tuvo problemas desde el punto de vista táctico, independientemente de lo dicho por la prensa en esos años, el cucuteño no tuvo un número importante de actuaciones en el Real Madrid dirigido por el Técnico español, ya que todos sabemos lo exigente que es en el sacrificio dentro del juego o sistema defensivo. En Alemania su última Liga jugando con el Bayern de Múnich tuvo como técnicos a Jupp Heynckes y Niko Kovač los cuales tienen una metodología táctica distinta a lo que se practica actualmente. Con ellos James Rodríguez no mantuvo la curva ascendente que tuvo con Carlo Ancelotti antes de que llegaran estos.

En Europa a los únicos a los que no se les pide sacrificio son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. Los demás tienen que cumplir tareas tácticas cuando el equipo no tenga la pelota. Es decir, que por momentos tienes que tener la capacidad de jugar ida y vuelta, cumplir un orden a la hora de conformar un determinado sistema defensivo, ir abajo, al choque, hacer relevos y por momentos realizar el llamado juego sucio o faltas tácticas. Lo anterior no lo tiene James Rodríguez o tal vez lo cumple por momentos. No es intenso durante los 90 minutos. Algunos pueden decir que es por su falta de condición física, pero mirando los antecedentes en un alto porcentaje es por el poco espíritu espartano, aunque con la pelota él sea un pintor en el Edén.

