Memorias de Colombia para conocer una verdad dolorosa

“Todos los colombianos hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir no solo en el mismo suelo, sino también en una historia compartida”. Comisión de la Verdad 2022.

Buen inicio con el que nos recibe la Comisión de la Verdad, un inicio que nos recuerda que esta guerra no solo fue de aquellas personas que estaban en la zona rural, sino también de aquellas personas que se encontraban en las grandes ciudades; una guerra que afecto a toda la población colombiana, una guerra que culmino con el tan anhelado proceso de paz que tanto añoramos los colombianos.

Si empezamos analizar los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad, encontramos que en 31 años de conflicto la población más vulnerable en Colombia que son los niños, niñas y adolescentes la comisión estima que entre 26.900 a 35.641 fueron reclutados. Una cifra que para algunos puede representar tan solo una estadística más, pero saber que aproximadamente 3 niños día fueron reclutados para ser frente a un conflicto que benefició a algunos pocos, pero perjudico a muchos, rompe el corazón.

Tres niños al día que perdieron su libertad, su posibilidad de jugar, su posibilidad de vivir. Rompen el corazón saber que la culpa es mía, la culpa es tuya y la culpa es de todos; todos aquellos que nunca alzamos la voz en 31 años de conflicto, más aun los que callamos cuando otros que si tenían la valentía de levantar su voz para mostrarnos la realidad del conflicto, de las masacres, del destierro, de los desaparecidos, y más que fueron callados con una bala; hoy en día son datos son historias son dolores que nos muestra la comisión de la verdad, que fueron un padre, una madre o un hijo.

Personas que por su valor tuvieron que huir, personas que por mostrar la realidad de lo que sucedía en Colombia en una época que no se movía en redes sociales, hoy son deben ser una estadística más de desaparecidos por el conflicto armado. Hoy les pedimos disculpas, perdón por el silencio de una Colombia que aun polarizada; una Colombia que no queremos

Hoy debemos aprender a no caer nuevamente en conflictos, a ser capaces de respetar los pensamientos y principios de los demás, una sociedad que debe enamorarse de nuestra Colombia que respete a quien piense diferente, a respete su patrimonio ambiental y cultural, y que dejemos el “no me importa, no me afecta”; que solo caigan en el olvido, el ¡solo me interesa mi propio bien¡..

Hoy la comisión de la verdad nos entrega una historia, ¡un grito!, de aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de ser escuchadas, pero esperemos que al terminar esta semana no sean nuevamente olvidadas. Seremos críticos en redes sociales porque el presidente de Colombia no se encontraba para recibir el informe final, pero no seremos críticos si no somos capaces de sacar tiempo y leer las 891 hojas de este informe que nos cuenta la historia de un conflicto armado, un conflicto que nos sigue dividiendo y que sigue victimizando a tantos, la verdad permitirá que las víctimas no terminen en el olvido de los colombianos.