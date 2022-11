.Publicidad.

Melissa Martínez dejó a todos sus fans con las ganas de comprar la revista Soho, después de confirmar que hará parte de la próxima edición del impreso que es famoso por tener fotografías bastantes candentes de las mujeres mas bellas del país.

La noticia la dio a través del programa de Caracol Radio, "El VBar" después de que su compañero, Diego Rueda, le preguntara si era cierto que iba a aparecer en Soho. Ella, sorprendida, quiso saber cómo se había enterado; pero el comunicador no dio detalles.

"Melissa, me envían acá un mensaje ¿Es cierto que va a estar en Soho?" preguntó Rueda. A lo que Melissa Martínez respondió "Caramba ¿y esa fuente cuál fue? (...) Sí, sí. Próxima edición impresa. No les puedo contar detalles. Tengo un acuerdo de confidencialidad. Espero que compren la revista más bien"

A las declaraciones, sus compañeros de la emisora no pudieron aguantar la sorpresa y algunos aseguraron que van a comprar varios ejemplares de la revista "Me la pido ¿Cuándo sale para comprar unas 5?" fue uno de los comentarios. La comunicadora no dio mas detalles sobre su aparición; pero puso a volar la imaginación a mas de uno a través del radio.

La noticia sorprendió muchísimo y más debido a que hace algunos meses había asegurado que, aunque le habían ofrecido aparecer en revistas para adultos, siempre había dicho que no. Pero ahora, seguramente, tendrá la edición mas vendida del año de la revista Soho.

