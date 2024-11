Melendi, el español que dejó todo, hasta el fútbol, para escribir baladas como Un Violinista en tu Tejado

.Publicidad.

Cuando era niño, la madre de Ramón Melendi le repetía constantemente que él era un artista, pero con los años descubriría que "pintaba para la m..." o, al menos, eso es lo que piensa el cantante. De todas maneras, tanto cumplido familiar sí le dio la seguridad suficiente para que años más tarde, durante su adolescencia, comenzara a desarrollar una corta carrera como futbolista y convertirse en un crack en el colegio. Aunque nada de eso duró.

Un día cualquiera, los estudios secundarios que cursaba dejaron de tener sentido. Él se sentía un tipo inteligente, pero no estaba cómodo con la forma en que los profesores medían dicha inteligencia, así que rápidamente entendió que no le interesaba, que el colegio no era para él. Además, tenía una hermana llamada Sonia que era demasiado pila, tanto que así que llegó a la Cambridge University y hoy en día es ingeniera durísima en investigación.

Lejos de los estudios, sus primeros pasos los dio con una banda de esas que van por los pueblos interpretando canciones reconocidas, así que es probable que su influencia de rumba y flamenco, que es tan perceptible en sus inicios, venga de allí. Luego interpretó metal en otra banda donde los integrantes se pelearon al año de trayectoria, con lo que se dedicó a perfeccionarse en la guitarra y a volver a sus raíces.

Entonces trabajaba en un bar y un día en el que tuvo que llegar temprano, luego de una brava trasnochada –que no le había dejado ni tiempo ni energía para llenar las neveras para la jornada del día siguiente– se encontró con la audición de un colega. Melendi también provechó la oportunidad y le pido al reclutador que le dejara mostrarle sus canciones... ese mismo día firmaron contrato.

Entre esas canciones, ya estaban terminadas –o casi– algunas de las que sacaron la cara por su disco debut llamado Sin Noticias de Holanda, que está cumpliendo veinte años (21, para ser precisos) y es el que lo traerá dentro de pocos días por Bogotá en una gira de aniversario.

"Vuelvo a Traficar" y "El Informe del Forense", eran algunas de las que estaban incluidas en ese compacto. Esta última era una historia, aparentemente ficcional, en la que se contaba un feminicidio, pero con un nivel de comprensión que no era común percibir hace veinte años. Es decir, la canción logra comunicar la revictimización contra la mujer agredida, lo ridículo de las explicaciones que da el asesino y la forma tan impune en que las autoridades se desentienden del tema.

Pero su verdadero salto llegó en 2004, cuando su canción "Con La Luna Llena" –también de su disco debut– que fue seleccionada como canción oficial de la Vuelta Ciclista a España. Melendi, quien siempre ha tenido muy claro que para conseguir el éxito es fundamental aprovechar las oportunidades, se gastó todos sus ahorros en promocionarla. Alrededor de 650.000 dólares (casi 3.000 millones de pesos colombianos) de la época.

En los años siguientes publicó su segundo y tercer disco, que incluían éxitos como "Caminando por la vida", "Con sólo una sonrisa" o "Loco", que le sirvieron para apuntalar su carrera dentro de España y funda su propia disquera llamada Blue Donkey Music, con la que comenzó impulsar talentos emergentes, entre ellos una banda nominada al Latin Grammy llamada Los Susodichos.

En 2008, y a través de su sello discográfico, lanzó Curiosa La Cara de Tu Padre, su cuarto álbum recordado por canciones como "Un Violinista en tu Tejado", "Como una vela" o "Piratas del Bar Caribe".

El Melendi que nosotros conocimos

Para los potenciales fanáticos de la época, por lo menos para los colombianos, el camino de Melendi como creador de grandes éxitos que llegaban a todas las radios de pop latino del continente comenzó con un tema que ya podría considerarse clásico: "Un Violinista en Tu Tejado", una balada de desamor que el público parece haber adoptado luego de conectar con frases como: "Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que yace fundida".

En los años siguientes presentó "Barbie de Extrarradio", "Cheque al Portamor" y "Tu Jardín con Enanitos, su segunda canción con más reproducciones en Spotify, donde Melendi sorprendió nuevamente con su capacidad para crear frases icónicas cargadas de metáforas. Los enanitos son los hijos y el tema es una declaración de una persona que le dice a su amada que quiere todo con ella, enanitos incluidos.

Melendi tiene cuatro: Carlota, Marco, Lola y Abril, las dos últimas de una actriz argentina llamada Julia Nakamatsu.

También fue entrenador de La Voz en España, inicialmente en 2012 acompañado de David Bisbal, Rosario Flores, Malú (la intérprete para quien Alejandro Sanz compuso aprendiz), aunque luego participó en varias ediciones del programa y en 2014 fue jurado del Festival de Viña del Mar. Poco antes de lanzar un nuevo álbum, que sólo tuvo dos canciones promocionales, pero donde ambas fueron tan gigantes como varios de los mayores éxitos de su carrera: "La Promesa" y "Tocado y Hundido".

En 2017 lanzó su canción más exitosa hasta la fecha, "Destino o casualidad", en compañía de las hermanas mexicanas de ascendencia estadounidense conocidas como Ha*Ash, que actualmente suma más de 350 millones de reproducciones en Spotify, 370 millones en YouTube y ganó Disco de Oro en tierras aztecas, así como uno de platino en España.

En los últimos años también exploró el pop urbano con varios artistas colombianos en las canciones "El Arrepentido" con Carlos Vives, "Simples Corazones" de Fonseca (versión remix) y "El Ciego" con Cali & El Dandee.

Así será el aniversario de 'Sin Noticias de Holanda' en el Movistar Arena

El próximo 8 de noviembre, Melendi se estará presentando en un concierto aniversario de su álbum debut Sin Noticias de Holanda, también recordado por canciones como "Con la Luna Llena", "Mi rumbita Pa' Tus Pies" y la que le da el nombre al disco editado, por primera vez, en 2003.

También estará celebrando una nueva edición de dicho álbum que llamó 20 Años sin Noticias y que publicó el año pasado con nuevas versiones de las canciones originales, pero ahora acompañado de pesos pesados de la música ibérica como la estrella pop David Bisbal, la cantautora India Martínez, el también solista Manuel Carrasco o la ya icónica Rosario, hija de la fallecida y muy recordada Lola Flores.

En entrevistas, Melendi ha explicado que ya no se siente cómodo cantando algunas de estas canciones, que hacen parte a una etapa adolescente en la que incluso él siente que había construido una imagen de tipo duro, medio rastafari, porque se sentía demasiado delgado como para defenderse de otros por su propia cuenta.

Así que es posible que este concierto sea la última oportunidad en que sus fanáticos colombianos puedan escucharlas en vivo.