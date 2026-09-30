Medellín se convierte en epicentro mundial por la biodiversidad del planeta con 244 eventos y más de 70 voceros

Gobiernos, empresas, universidades y organizaciones sociales se encuentran en Climate Week Biodiversity 2026, una agenda que se extenderá hasta el 10 de octubre

Medellín abre una agenda internacional que durante doce días pondrá a conversar a gobiernos, organismos internacionales, empresas, universidades y organizaciones sociales sobre biodiversidad, cambio climático, innovación y desarrollo sostenible. La Climate Week Biodiversity 2026 comenzó el pasado 28 de septiembre, y tendrá actividades hasta el 10 de octubre.

La programación central se concentrará hasta el 1 de octubre, con una agenda que contempla cerca de 244 eventos y la participación de 76 speakers, con más de 1.600 personas inscritas.

La entrada es gratuita, aunque será necesario realizar una inscripción previa mediante los canales oficiales y estará sujeta al aforo disponible. La programación y los formularios de registro están disponibles en www.climateweekmedellin.com/agenda.

Un encuentro internacional con presencia de ocho países

El evento reúne a representantes y actores vinculados con iniciativas internacionales de siete categorías. Entre ellos estarán la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y ACI Medellín, junto con organismos como ONU, WWF, ICLEI, C40, GIZ, GGGI y CAF.

El sector empresarial tendrá participación de compañías como SURA, EPM, KPMG y Grupo Aval. Desde la academia estarán Los Andes, CES y EAN, mientras que Ruta N, Parque Explora y el Planetario de Medellín harán parte del ecosistema de innovación.

La agenda también incorpora cooperación internacional, embajadas y organizaciones sociales como Comfama, ISA y Proantioquia. En conjunto, estos sectores harán parte de las conversaciones y actividades programadas durante la semana internacional.

Medellín será escenario de debates sobre biodiversidad y clima

El encuentro es organizado por la Alcaldía de Medellín junto con Impact Hub Medellín, Fundación Socya, Climate Week Network y ACI Medellín. Uno de los componentes del evento estará relacionado con la medición de sus propios impactos ambientales.

Portafolio Verde, aliado de Climate Week Biodiversity 2026, tendrá a su cargo medir la huella de carbono del encuentro. El objetivo será identificar y cuantificar los impactos asociados a su realización y generar información que permita fortalecer las acciones de sostenibilidad. Así, Medellín se convierte durante más de una semana en punto de encuentro para una agenda que conectará experiencias locales e internacionales alrededor de la biodiversidad y la acción climática.

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