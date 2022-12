“Medellín es homofóbica, violenta y clasista”: Dora Saldarriaga

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

diciembre 14, 2022

“Yo creo que somos una ciudad que no nos conocemos, una ciudad muy fragmentada, muy clasista, muy dividida, de gente que ni siquiera conoce el centro. Una muy play (por ejemplo, yo estudié en Eafit y muchos de los compañeros no conocían el centro) hasta de personas de barrios de periferia que no conoce el centro tampoco. Somos una ciudad muy desigual, muy violenta. Lo que se vive día a día con temas de violencia es gigante, la realidad nos supera. Esta ciudad se debería querer más, también estamos permeados por la corrupción, somos muy diversos, homofóbicos, machistas, de doble moral. Pregonamos un discurso, pero hacemos otra cosa”, asegura la concejala del movimiento Estamos Listas, Dora Saldarriaga.

Cuando inició en este periodo en el Concejo de Medellín pensaba, como lo hace la mayoría de los colombianos, que hacer política es algo bajo por lo estigmatizado que está. Ella provenía de ser docente en la academia, generando espacios como un observatorio de género, o de la defensa del territorio en Santa Elena, de donde es oriunda.

Para la cabildante, de acuerdo con las teorías de la democracia, donde hay una muy buena democracia, hay menos privilegios. Sin embargo, en esta ciudad hay muchos privilegios, por eso no hay buena democracia. La teoría de la democracia dice que eligen las mayorías garantizando los derechos de las minorías, contradictoriamente el abstencionismo es muy grande; lo otro es que donde hay menos desigualdades, hay mejor democracia, lo que indica que todos estaremos en mejores condiciones.

Cuando no se resuelven desigualdades y hay más privilegios, la democracia es más frágil. Como por ejemplo en Medellín, donde hay demasiados salarios mínimos en contraste con los 100 millones que gana el gerente de UNE o con los hasta 30 millones que devenga el gerente de EPM. En esas circunstancias se pregunta: “¿De qué democracia estamos hablando? En Suecia se avergüenzan de tener lujos, en cambio en Medellín el que tenga el carro más bonito es el chacho”.

El movimiento feminista Estamos Listas surgió cuando perdió el plebiscito por los acuerdos de paz, entonces cinco mujeres dijeron hay que intervenir en política porque no tienen voz ni voto, tenían la intención de pensarse una organización pacifista y feminista donde las mujeres puedan tener voz de mando. La concejalía colectiva la toman de decisiones entre todas las mujeres, incluso, a veces hasta en contra de la decisión propia de la representante Dora Saldarriaga, por lo cual ejerce ese rol de votación con lo que acuerdan previamente. Para ella, es valioso porque media el ego personal y tiene detrás un equipo que toma la decisión.

“Yo no me levanto pensando como voto hoy, como pasa con otros concejales que les ofrecen contratos o puestos por un voto. Me puedo levantar tranquila diciendo que no le debo nada a nadie y me debo es a mi movimiento”, asevera la concejala.

Inicialmente comenzaron en la coalición de la Administración Municipal de Daniel Quintero y solo duraron dos meses porque vieron muchas incoherencias, empezando por su discurso de independencia: “creo que Quintero no escucha, se ha dedicado a generar mucho show y no hay con quien interlocutar, hay algunos secretarios de despacho buenos; está más en campaña que en pensarse la ciudad. Ahora somos distrito y eso va a tener implicaciones y efectos ampliando las brechas sociales, pero no se ha dado el debate al respecto; no me convence y por eso hemos estado firmes haciendo control político”.

Ante la reciente campaña electoral por la presidencia, hicieron campaña por Francia Márquez, porque para ellas encarna muchas luchas sociales: es una mujer negra y de origen rural.

“Este gobierno va a tener muchos retos, desde 1810 ningún presidente ha cumplido la constitución. La deuda histórica es tan grande en el país, que el reto es gigante y no podemos tener una expectativa muy alta porque nuestro sistema es neoliberal y nuestra mente sigue respondiendo al neoliberalismo. Cuando llegué al Concejo pensaba en cambiar el mundo, pero luego me decían que la normatividad no permite realizar muchas acciones y a todo esto se ve sujeto quien administra; las deudas históricas son muy grandes, con Petro creemos que las mujeres fueron muy importantes en esta elección y debe haber una línea importante de género en su Plan de Desarrollo”, contextualiza Dora Saldarriaga.

No son un movimiento social, son un movimiento político, por lo tanto tienen vocación de poder en el campo electoral. Están jugándosela en el tema de acoso sexual, que es una posición activista, apoyando todos los plantones. Lo más duro, para ella, fue en el estallido social porque marchaban, pero además en la noche, le llegaban miles de casos con las estudiantes para verificar asuntos de derechos humanos.

En este trasegar ha evidenciado un mal cubrimiento de los medios de comunicación: “Por ejemplo a nosotras nos cubren más medios de afuera. En Telemedellín no nos cubren porque les hemos hecho debates de control político, entonces por eso debo estar chuleada para no entrevistar. Cuando me entrevistan soy crítica a la administración, son un canal público para que estemos todes y no oficial; veo parcialización en términos de la postura”, asegura la cabildante.

En una ocasión la invitaron a una entrevista para hablar de Hidroituango, cuando iba a finalizar le dijeron que si le podían hacer una pregunta: ¿que si era casada? A ningún concejal le preguntan eso, pero eso está claro para ella que es por su condición de mujer, disruptiva y crítica a la alcaldía de turno. Otro periodista se rio y remató diciéndole que como ella es tan brava, era para ver quién manda en la casa. Cuando la embarran los dos ella les pregunta: “¿Por qué no hacemos mejor una entrevista sobre el sexismo en los medios de comunicación? Con eso editaron este pedazo de la entrevista”.

En un debate de control político sobre el cambio continuo de los secretarios de despacho en la Administración Municipal, en la cual el movimiento Estamos Listas era la bancada citante, sin embargo, los medios entrevistaron a Ramos, Daniel Duque y dejaron por fuera a la concejala. Todo el reconocimiento y su trabajo se lo llevaron sus colegas porque es disruptivo ser mujer pública, política y además feminista; no duda en afirmarlo.

El día a día no le da el suficiente tiempo para analizar todo con mente fría, como venía haciendo en la academia que podía tomar hasta dos años escribiendo un libro, ahora debe pensar para ya y a manera de emergencia. “El legado es que las mujeres son muy tesas, pero supuestamente siempre les hace falta un pelo pal moño; nos debemos autorizar nosotras mismas. También se puede ser disruptivo en el poder”.

Las mujeres jóvenes aquí son muy bonitas, por eso tiene presente que hay que reconstruir en las mentes de los hombres la imagen que tienen de las mujeres. Hay que reconstruir las masculinidades hegemónicas como lo dice Rita Segato en su libro: “Los mandatos de la masculinidad hegemónica”. Para Dora, esos mandatos les han hecho daño a hombres y mujeres.

En pleno debate de presupuesto, le ponen una enmienda de cinco mil millones a un proyecto del parque Arví, la directora del parque gana más que el alcalde con alrededor de 16 millones de pesos, siendo para la concejala la gestión muy poca, sin ser un proyecto ambiental, sino un turismo con discurso nada más. Conectar un sector sin agua potable vale este presupuesto, esto lo hicieron porque vienen elecciones, por eso ella piensa que son muy descarados.

“Tenemos 14 sectores desconectados de servicios públicos, gente aguantando hambre y la indolencia es muy tenaz. Se toman unas decisiones con intereses mezquinos, en plena pandemia me dio covid; vi a la gente con hambre y para un proyecto de reactivación económica en un tema de impuestos había un artículo que exoneraba a los lugares de culto católico, que vale cerca de mil millones de pesos a la ciudad; lucho por la libertad religiosa, pero no estoy de acuerdo que esto se incluya en esa agenda y por eso casi me excomulgan por ser la única que votó en contra”, manifiesta la concejala.

En el estallido social le hizo control político contra la policía porque ellos maltrataron mucho a las mujeres en las protestas como lo cuenta ella. Incluso la Sijin le sugirió que tuviera escoltas, le parecía paradójico que el escolta fuera la Fuerza Pública y se negó a firmar el documento que le solicitaron.

“Nosotras a pesar de ser una curul presionamos mucho, como lo pretendimos hacer para declarar la emergencia de cambio climático o con la estrategia buscarlas hasta encontrarlas. Hicimos un mural muy bello con el caso de Luz Leidy, funcionaria de la alcaldía, luego de dos años desaparecida. Muchas desaparecidas son mujeres empobrecidas que son víctimas de explotación sexual; son alrededor de 106 mujeres en Antioquia, de lo que no hay judicialización de los grupos armados en los barrios por este tipo de casos, solo hay dos capturas intrascendentes”, concluye Dora Saldarriaga.