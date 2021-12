Por: María Fernanda Molano Giraldo |

diciembre 16, 2021

Septiembre de 2020. “Capital City es el escenario de una MASACRE…”, son las primeras líneas del informe independiente sobre el esclarecimiento de los hechos, apoyado por el Sistema de Naciones Unidas y presentado en 2021, el cual da cuenta de la violencia institucional contra las clases menos favorecidas. Un informe teñido de sangre, que entre textos ahonda en la crisis de la gobernabilidad y el estallido social causado por la represión y los excesos policiales.

La relatoría de un equipo interdisciplinario sobre la protesta del 9S de 2020 concluyó que hubo un uso desmedido de la fuerza pública, que derivó en 14 víctimas mortales en Capital City y en Soacha, con una innegable responsabilidad institucional asociada al carente liderazgo político nacional y distrital, que generó cierta connivencia con los hechos. Fue una noche de horror para la ciudadanía, un estallido sin precedentes; parecía como una purga social y política, conducida por agentes y civiles con licencia para matar sin consecuencias.

Este informe desnuda la realidad de Bogotá “Capital City”, que es también la realidad de todo el territorio nacional. La geografía de la muerte nos persigue y nos envuelve; los dispositivos de opresión nos atraviesan; la muerte violenta puede aparecer en cualquier momento, en cualquier esquina; es como si las ciudades, los resguardos y las viñas fueran campo de batalla. Tan solo en 2021, según Indepaz, se alcanzó la cifra de más de 90 masacres y 323 víctimas, casi una por cada día del año. Hoy, Colombia entera es un camposanto, una necrópolis de los sueños de civiles, miembros de la fuerza pública, víctimas de actores armados y de Estado.

La “Masacre By Capital City” es un reflejo cruel de los niveles de barbarie que hemos alcanzado como sociedad; una metrópoli sanguinaria de víctimas y victimarios; urbe infestada de corrupción política y administrativa; tierra fértil de excesos y arbitrariedades; criminalización de la pobreza; conjunción de inconformidades que terminan por explotar de formas inimaginables. Esa Noche Capital City Ardió como ardió también la indignación por las injusticias y la represión.

El informe que describe la alta tensión social documentó siete prácticas violentas que corresponden a los pecados de Bogotá Capital City:

Práctica uno: uso ilícito de la Fuerza Pública

Práctica dos: violencia mortal contra civiles y contra miembros de la Fuerza Pública

Práctica tres: detenciones arbitrarias y capturas ilegales de civiles

Práctica cuatro: violencias por razones de sexo y género en su mayoría contra las adolescentes y mujeres

Práctica cinco: uso de la estigmatanza o estigmatización social como arma de represión contra manifestantes

Práctica seis: daño y destrucción de bienes públicos

Práctica siete: IMPUNIDAD

Ojalá que estás prácticas no se sigan convirtiendo en herramientas de poder cotidianas que terminan en masacres e IMPUNIDAD. No más masacres, ni asesinatos, ni desapariciones, no más guerra. Lo que pasó en Capital City no puede volver a pasar. ¡LA VIDA ES SAGRADA!