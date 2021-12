Análisis de las presidenciales y de la administración de Quintero

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

diciembre 16, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

¿Cómo observa la coyuntura electoral presidencial?

Ya los sectores se empiezan a agrupar y vamos viendo bloques más definidos. Desde la ciencia política hablamos mucho de lo que es el espectro ideológico. Y así como se definen asimismo los sectores políticos entre izquierda, centro y derecha (puede ser problemático para algunas personas que consideran que el centro no existe, que solo se dispersa entre personas de izquierda o de derecha): el bloque de izquierda que gira en torno al Pacto Histórico adhiriendo con Camilo Romero y que se provee que lo va a ganar Gustavo Petro; el sector del Centro que agrupa a Galán, Cristo, Fajardo, Alejandro Gaviria, De la Calle, Jorge Robledo todavía no tienen un acuerdo sobre cómo se van a participar en una consulta candidatos externos a la Coalición de la Esperanza; hay una reacomodación de la derecha con el equipo Colombia integrando por Char, Fico, Peñalosa, el sector del uribismo, y podemos decir que la derecha se reagrupó en sectores que van a aspirar a la presidencia.

-Publicidad.-

¿Qué análisis hace de las coaliciones que se van conformando y qué le puede esperar a Colombia con cada uno de estos sectores en el gobierno?

Las consultas presidenciales van a ser muy potentes, con las consultas internas con los tres candidatos más sólidos para la primera vuelta. A la pregunta sobre qué se puede esperar de estos candidatos en un eventual gobierno de estos sectores, considero que hay que esperar porque todavía hay ideas sueltas. Gustavo Petro dice que va a parar la exploración de petróleo, propuesta que no tiene un diseño programático que va a tener sus alcances y Óscar Iván Zuluaga dice que va a desmontar el 4 x 1000, pero no ha dicho cómo se va a proceder. Vemos candidatos que buscan generar un espacio en la opinión y recurren a ideas que no tienen un desarrollo muy sólido, pero no podría anticiparme a cómo sería un gobierno sin que plantean su programa de gobierno.

Publicidad.

¿Qué lectura hace de la Alcaldía del alcalde Daniel Quintero?

Esta es una administración realmente conflictiva, una administración que ha casado peleas con diferentes sectores y ha incumplido parte de su programa de gobierno. Se hizo elegir bajo unas falsas banderas de independencia con la clase política tradicional. Cuando revisamos su gobierno vemos que tiene unos vasos comunicantes con el Partido Liberal, el Partido Conservador y con la U; nada que ver con la independencia que promovió en campaña y son quienes están en su gabinete.

El tema de bajar y congelar los servicios públicos domiciliarios con una propuesta que fue cuestionada en campaña y que le compete a la CREG. Destaco de esta administración con un alcalde que hostiga a la prensa y que sigue a sus opositores. Valoro la creación de la Secretaría de la No Violencia, una apuesta que permite cohesionar un trabajo disperso en varias secretarías. La ruptura que Quintero hizo con el GEA polarizó y generó una discusión, tanto así que cualquiera que lo cuestione es tildado de uribista. Quintero es muy crítico de la figura de Uribe, pero él gobierna con el uribismo; la bancada del Centro Democrático avaló el Plan de Desarrollo, hay concejales muy cercanos a él y él depende de estos concejales y ha sido cercano al presidente para que se le permita un CONPES para estructurar el metro de la 80.

¿Qué rol observa de los medios de comunicación en las elecciones presidenciales y en el plano local?

En la coyuntura presidencial los medios de comunicación van a tener un importante papel. Los medios alternativos tienen más impacto en la opinión pública. Ya no hay el gran monopolio mediático de RCN y Caracol como hace 20 años. Es claro que los medios tienen sus preferencias: Semana tiene una línea de derecha cercana al uribismo que ha venido trabajando con Federico Gutiérrez como panelista. Frente a lo local, la manera de actuar tan disruptiva y polémica ha asumido línea confrontacional con los medios, para él se venden o son medios que están al servicio del GEA y del uribismo.

Creería que hay unos medios que han hecho crítica, con periodistas críticos hostigados por la administración municipal y se ha rodeado de medios que son favorables, como Minuto30 o Medellín Imparable, que buscan generar un contrapeso. Hay un ecosistema de gente que se mueve para cuestionar y otra para apoyarlo. Un alcalde que utiliza la pauta que dispone la administración para regular lealtades y para que no lo cuestionen, para que los medios comunitarios y barriales defiendan su gobierno, medios que también lo cuestionan y tienen otros intereses que también lo cuestionan; es una disputa interesante en la ciudad de Medellín.

¿Qué pregunta le gustaría que le hicieran?

Lo más importante es preguntarnos cómo viene participando la ciudadanía. La invitación es a generar una cultura de participación ciudadana para fortalecer la democracia.

Vea el video completo aquí: