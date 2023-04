El pasado sábado 15 de abril se llevó a cabo ‘Monsters of Rock’ en Bogotá, un gran evento musical donde estarían agrupaciones como Kiss y Scorpions. Bandas legendarias de Rock, con integrantes muy ‘frescos’ que incluso compran en San Andresito de San José.

Lo que tiene conmocionados a los fanáticos de Scorpions, es su baterista Mikkey Dee, quien se hizo viral rápidamente, gracias a la foto de un usuario de Twitter junto al artista, que posteo: “Mikkey Dee, relajado comprando tenis en San Andresito de San José”, al parecer se lo encontró comprando tenis y aprovechando las ofertas de la capital.

Muchas veces los artistas extranjeros son mucho más humildes que los de nuestro país. Mikkey Dee lo dejó más que demostrado. Además de publicar en sus redes un video con la frase: “Gracias Bogotá, Colombia. Fantástica audiencia!”, expresando su gratitud y gusto por el público colombiano.

Thank you Bogotá, Colombia. Fantastic audience!

Now back to Brazil!#mikkeydee #scorpions #scorpionslive pic.twitter.com/tYrXuxC08x

— Mikkey Dee (@themikkeydee) April 16, 2023