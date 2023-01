Más exitosa que Paulina Vega: La vida millonaria de Ariadna Gutiérrez lejos de Colombia

.Publicidad.

Ariadna Gutiérrez vivió el momento más bochornoso por televisión internacional cuando en el 2015 la coronaron Miss Universe por solo 1 minuto y 58 segundo. El presentador Steve Harvey tuvo un lapsus y se equivocó de nombre, Ariadna era la virreina no la reina. La barranquillera no pudo ocultar sus lágrimas, pero hoy todo es asunto del pasado y hasta se ríe de ese incomodo episodio que pasó a la historia.

La diva empacó maletas para probar suerte en pasarelas y se radicó en Nueva York. No se equivocó. Después de darse a conocer, se convirtió en la imagen de diferentes marcas de renombre hasta convertirse en una de las modelas más apetecidas por los diseñadores en la Semana de La Moda Nueva York. No pasó mucho para que fuera llamada por el productor D.J. Caruso para que actuara en la película ‘XXX- The return of xander cage’ donde se codeó al lado de grandes como Vin Diesel y Samuel L. Jackson. A pesar de su fama en Hollywood y el reconocimiento, Ariadna Gutiérrez no se quedó solo con la actuación y el modelaje también decidió emprender un proyecto personal: ‘Train 4 life’ una aplicación de entrenamientos no solo para ejercitarse el cuerpo sino también la mente con ayuda de psicólogos, nutricionistas.

