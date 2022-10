¿Más dudas que respuestas? Lo que dejó el discurso de Gustavo Petro en la ONU

Por: William Ferney Gallo Numpaque |

octubre 04, 2022

Gustavo Petro, como jefe de Estado y líder de izquierda participó en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso del líder de la nación fue fundamental, en tanto que, era la primera vez que Colombia proyectaba su imagen en el concierto internacional desde una arista progresista y con otro enfoque en las relaciones internacionales. Sin embargo, lo que dejó la narrativa del presidente Petro en este organismo, fue un mensaje entre la esperanza y el difuso rol que va a jugar el país en los próximos años con la región y el mundo.

El medioambiente y la lucha contra las drogas: ¿Un llamado a un nuevo orden internacional?

El mandatario fue enfático en la importancia de que los países enfocaran sus esfuerzos en la protección medioambiental de la Amazonia, crisis climática y el cambio de discurso sobre la protección de la selva, considerando este último un discurso hipócrita que se ha mantenido históricamente. Hizo especial énfasis, en el fracaso por más de 40 años de la lucha contra las drogas y la protección de la selva el cual ha servido para extraer ganancias económicas por parte de ese poder irracional. Igualmente, propuso abandonar la guerra para esa búsqueda de la paz con justicia social y la transformación del modelo económico del gas y petróleo, ya que este sustenta los conflictos en el mundo y es “una maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad”.

Ahora bien, este fuerte y contundente mensaje de Colombia al pleno de la ONU invita a la transformación de fondo de las prácticas económicas, sociales y políticas por las cuales los países del norte han llevado las sendas del orden internacional. Empero, si bien es un mensaje esperanzador y de cambio con buenas intenciones, Colombia no es un país de peso para poder impactar de fondo estas transformaciones globales en el concierto internacional. Hasta hace unos años, Colombia era considerada una Potencia Regional Secundaria que aportaba soluciones a la región, “el tigre de América Latina” en ascenso. En esta nueva era, esa imagen ha cambiado, el discurso de Petro se centró en lo que tiene Colombia, como en sus recursos naturales, sus problemas y en la responsabilidad que ha tenido el resto del mundo sobre esos problemas. Ahora bien, ¿qué le ofrece Colombia al mundo en medio de la “Paz Total”? El país dejo claro la posición frente a dos temas: Drogas y Cambio Climático, pero sin una ruta clara de como solucionarlo, más allá de hacer un llamado a otros países a que cambien su manera de actuar frente al mundo.

La construcción del concepto de la “Paz Total” en el plano global.

Expresiones como “justicia social”, “justicia económica”, “justicia ambiental” “adicción al dinero”, “adicción a las drogas”, “irracionalidad del poder”, “consumos mortales”, “menos ganancias”, “mas amores”, y “Paz Total”, evidencia la construcción de una narrativa alrededor de lo que debe ser la paz en varias aristas: 1) Superación del conflicto armado y de la violencia para tener ausencia de guerra y mayor cuidado ambiental, 2) la transformación de un modelo político y económico securitista a un modelo más humano, progresista e integral con los más vulnerables, y 3) la promoción de la justicia social como vehículo para la superación de las desigualdades en un país que busca la paz.

Con esto en mente, el discurso de Petro en la ONU vislumbra algunas ideas de lo que él puede concebir como esa “Paz Total” aunque el concepto sea tan homogéneo y no necesariamente los colombianos tengamos claridad al respecto. Además, fue también evidente que el jefe de Estado no gozaba del todo de esa claridad para definir esa “Paz Total”, especialmente porque si bien durante su alocución finalizo con la frase “no hay paz total, sin justicia social”, su discurso hacía alusión a varios temas, desastre climático, lucha contra las drogas, protección de la Amazonia, el llamado de Ucrania y Rusia hacer la paz, entre otros.

Los Estados tienen responsabilidades internacionales para un bien común y el sostenimiento de buenas relaciones, si en lo que a resolución de conflictos se refiere en el marco del Derecho Internacional. No obstante, Colombia, en medio de un llamado al mundo para girar hacia la paz, también plantea una fibra delgada en que la “Paz Total” en el país es posible, pero con responsabilidad internacional. Es decir, Colombia puede lograr esa “Paz Total” si el mundo “deja de hacer o no hacer”, lo cual es un riesgo inminente, pues depositar la responsabilidad de otros, es como evadir su responsabilidad de él de ofrecer soluciones a Colombia y a construir liderazgo en América Latina. Buen discurso, sin un concepto todavía tan claro y mucha ambigüedad en su proyección internacional.

La Proyección Internacional de Colombia: una ambigüedad todavía no resulta

Resulta claro que Colombia no es un país que mantenga un interés nacional en el tiempo, sino más bien una agenda de cuatro años. La narrativa de Petro y más con este giro de la Izquierda en el país, hubiese sido más interesante, si aparte de los problemas identificados y el llamado de la responsabilidad internacional, planteara las líneas de acción en materia de política exterior y la importancia de venir a Colombia para aportar a la “Paz Total”. En pocas palabras, cuál es esa “marca país” que va a distinguirlo de los otros Estados y cuál es ese mensaje de confianza que puede esperar del gobierno colombiano para construir región y relaciones con el mundo.

Como bien se mencionaba anteriormente, Colombia tiempo atrás era considerado un líder en ascenso. Con la Colombia actual, no es claro el rol que el país va a jugar con el mundo. ¿La “Paz Total” como contribuirá a que la región tenga un mejor progreso con los cambios en los modelos económicos, energéticos y otras formas de desarrollo que se proponen? Colombia tiene buenas intenciones, pero parecer ser, que aún falta fortalecer el rigor y el método. Es fundamental, que Colombia trace una hoja de ruta en materia internacional para captar apoyos y cooperación en esa gran apuesta de la “Paz Total”, de lo contrario las buenas ideas quedan en eso en “ideas”, pero sin una infraestructura fuerte que permita materializarlas. Presidente Petro, su misión ya no es buscar los problemas, su misión es solucionarlos de manera pragmática y realista. La “Paz Total” puede ser el sueño para muchos, pero la desesperanza para Colombia y el mundo, si en la práctica no logramos entender como implementarla y como hacerla realidad aquí y ahora.