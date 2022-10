El Parque de El Peñón y sus artistas, patrimonio de los caleños

Por: Manuel Tiberio Bermúdez |

octubre 04, 2022

La ciudad tiene lugares que son como imanes. Sitios que nos atraen para visitarlos una y otra vez y en los que nos sentimos gozosos, confiados, alegres.

Uno de esos sitios en la ciudad de Cali es el Parque El Peñón. Allí el visitante se llena de una alegría particular. A cada paso, una explosión de colores salta a sus ojos desde las obras que exhiben los artistas. Por allí una chica delinea un gato que mira asombrado a su creadora. Más allá, unos chicos, en un cuadro, exorcizan el calor en una sinfonía de risas y alegría. Por allí, una esmeralda compite en belleza con una flor de filigrana. Y en otro lado, plumas que surcaron los aires siguen sustentando la belleza de un pájaro que se cansó de volar.

Y en medio de los cuadros, la gente. Los que llegan al parque y que preguntan más que un catecismo, pero no compran nada. Los que si compran, pero antes regatean hasta que se van a casa con una sonrisa que nos les cabe en la cara. Los enamorados que reafirman su amor con una caricia o con un beso bajo la vigilancia de las palmas que danzan en la tarde.

En el Parque el Peñón uno se llena de alegría mientras justifica la existencia entre las obras que colman nuestra alma de colores para exorcizar esos grises que a veces presenta la vida.

Lo que hace especial al Parque del Peñón es que el lugar fue escogido por artistas de diversas disciplinas y propuestas y que domingo a domingo exhiben sus trabajos, dialogan con los transeúntes para hablarles de sus técnicas, y llenar de colores esta gran galería a cielo abierto como se le denomina a este parque.

La historia del Peñón

Para conocer un poco más sobre este espacio que es ya referente de los caleños, dialogué con el señor José Armando Vásquez, quien además de artista es el Vicepresidente de la Asociación de Artistas Plásticos del Parque El Peñón, como se llama la entidad. La presencia de los artistas en este parque de la Capital del Valle tiene una historia que bien vale la pena recordar.

Todo comenzó por la inquietud de dos hermanos de apellido Quintero. Dos arquitectos quienes viendo la situación de los artistas respecto a la dificultad para exhibir su arte, ya que en las galerías de la ciudad era compleja, discriminatoria, cargada de requisitos para poder hacer una exposición.

Estos hermanos se pusieron a la tarea de hacer una convocatoria a estudiantes de arte, artistas empíricos y a los reconocidos para hacer una muestra de arte en El Parque El Peñón. Esa primera muestra se realizó en el mes de junio del año 1986.

Le pregunto a José Armando si recuerda cuántos artistas fueron los que acudieron al llamado aquel junio del 86.

“Claro que lo recuerdo: éramos más o menos 50 artistas. ¡Eso fue impresionante¡. En los bordes de los separadores se coloraron unas varillas y en ellas se tensaban cuerdas para que cada artista expusiera su obra. Se le asignaban 2 metros a cada uno. Pero no solamente participamos pintores; a la muestra llegaron escultores, y artistas como Juan Fernando Polo; Walter Tello; el maestro Labrada; Pedro Alcántara; Ever Astudillo; la mayoría artistas reconocidos que estuvieron acá”.

“Además de exponer –rememora Armando– hicieron en vivo y para el público obra gráfica; demostraciones de cómo se hace grabado; en fin, fue impresionante, –cuenta mientras se emociona con los recuerdos–. Hecho el balance de la jornada se informó que hubo una venta de más de 30 millones de pesos y estamos hablando de 1986; eso era mucha plata”.

“Hubo mucha gente en el Parque; para la comunidad caleña fue un impacto social y cultural que el arte se saliera de las salas a un parque. En aquel momento no había nada de lo que hay ahora por acá, en lo que se refiere a restaurantes y comercio. Había solo una pequeña tienda y una panadería el resto eran viviendas familiares”.

“Varios artistas seguimos viniendo al Parque y empezamos a organizarnos: elegimos un presidente, un secretario, en fin le dimos sentido y organización al grupo. Inicialmente, se llamó Organización del Parque El Peñón”.

El primer presidente fue la arquitecta, Silvia Schiess, y empezaron a asistir al parque no solo una vez al mes, sino que lo hicieron cada 15 días hasta el día de hoy que vienen al parque cada 8 días. Para ello tienen permiso de la Alcaldía.

Por el Parque han pasado artistas de gran reconocimiento como César Santafé; Phanor León; Rodrigo Beltrán; Ever Astudillo; el maestro Alcántara; Mario Gordillo; es decir, el parque ha sido sala de exposición de muchos artistas. Y muchos jóvenes que inicialmente comenzaron a exponer como estudiantes de Bellas Artes, hoy son artistas reconocidos como Albeiro Sarria; y otros que hoy tienen gran reconocimiento en el mundo del arte.

Aunque la Asociación de Artistas del Parque el Peñón, no tiene restricciones para pertenecer a ella si tiene algunas normas para ser parte del grupo. “No tenemos restricciones, pero si cuidamos que quienes estén exponiendo tengan experiencia para que el parque no se nos convierta en una feria sin calidad. Nuestras puertas no están cerradas, pero si procuramos calidad, tenemos unos estándares que deseamos mantener y hay un grupo, que para una nueva admisión, hace una curaduría”.

El parque está distribuido de tal manera que la parte exterior es para que los artistas expongan su obra y en la parte interior, alrededor de la pileta, están los artesanos que también hacen parte de la Asociación. En la actualidad y luego de la pandemia vienen al parque unos 20 artistas cada ocho días.

La Asociación le ofrece a sus afiliados: primero, solidaridad de gremio; un espacio seguro de exhibición y venta, seguridad de permanencia en el lugar. Además, el carnet de asociado les permite ser invitados a algunos eventos importantes en la ciudad. “Algunos de los asociados, gracias a las gestiones de la Asociación reciben hoy beneficios de la Administración. Se les presta ayuda y en general acciones solidarias en caso de calamidad, enfermedad, accidentes, etc.”.

“Así mismo, la entidad tiene contacto con la Secretaria de Cultura y la Secretaria de Turismo y estamos gestionando para que el parque El Peñón sea considerado como un sitio turístico de la ciudad, ya que en este momento no aparece dentro de los catálogos de la Agenda turística de Cali, pero ya es un referente, no solo para los locales, sino también para los turistas que llegan de otras ciudades” señala Armando.

Un lugar para justificar la existencia

En ocasiones la Junta de Acción Comunal del Barrio El Peñón ha sentido alguna incomodidad con los artistas que domingo a domingo acuden al parque. Al respecto, Armando dice: “Esto ha sucedido y sucede aún, pero no tiene sentido esa incomodidad, porque si algo hizo que este parque sea un referente cultural en la ciudad es la muestra plástica que aquí se hace. Somos una sala de arte al aire libre. Si no hubiese esta muestra, este sería un parque como los demás de la ciudad: anónimo y solitario”.

“El hecho de que los caleños y los turistas lleguen a este lugar a ver la muestra plástica fue lo que hizo que poco a poco se montaran restaurantes y bares y que el sector se convirtiera en un lugar de tertulia y lugar de esparcimiento familiar”.

Los domingos la gente viene, visita los restaurantes y luego sale a caminar al Parque a ver las obras de los artistas o al contrario llegan al parque atraídos por las exhibiciones de arte y luego se van a los restaurantes o bares de los alrededores; creo que esto ayuda tanto a ellos como a nosotros. El Parque el Peñón es querido y apreciado por mucha gente de la ciudad y lo defienden como uno de los sitios para acudir un domingo en familia.

¿Pero cuál es el argumento de la Junta del Barrio para no desear la presencia de los artistas en el Parque?

“Eso es lo que no podemos entender, ya que nosotros no venimos acá sino el día domingo. No hacemos escándalos, no hay peleas. En ocasiones vienen grupos musicales a animar el paseo de la gente. Esto es unan propuesta cultural que todo el que viene disfruta”.

“Nosotros cuidamos el parque, acatamos las recomendaciones que nos hace la junta. Pagamos entre todos para que alguien haga el aseo del Parque. No estropeamos el prado, pues nuestros caballetes de exhibición los colocamos fuera de los prados; en resumidas cuentas, protegemos el parque, lo cuidamos, ya que somos conscientes del servicio que presta a la comunidad y a nosotros. Pase usted entre semana por el Parque y es un parque que se muere de aburrimiento y soledad. Queremos finalmente que se sepa que nosotros no somos enemigos del parque, por el contrario, somos amigos de él, lo queremos, lo protegemos, le damos vida y cultura”.

¿Qué significa el parque para todos los artistas que exhiben aquí?

“Es el lugar donde exponemos nuestro trabajo. Es el sitio en donde descansamos de las faenas en nuestros talleres y venimos a socializar entre nosotros. El domingo es un ritual para los artistas, cada uno se levanta con el ánimo alegre, se pone el atuendo como si fuera para una fiesta y se viene al parque con el corazón contento a ejercer el oficio más bello de los seres humanos: la amistad y la camaradería.

Aquí hablamos de arte, arreglamos el país, nos contamos nuestras elementales angustias o nuestros pequeños logros, y de paso, intervenimos el lugar con otro de las más hermosas prácticas del ser humano: la cultura en sus diferentes manifestaciones.

Aquí tampoco nos hacemos ricos; hay veces en que pasa uno o dos meses antes de que alguien venda una obra, pero seguimos viniendo porque el domingo lo esperamos con ansias para seguir reafirmando que vivimos y que por encima de todo el arte, la amistad y los afectos nos mantienen vivos y justifican la existencia.