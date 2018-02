Mario Muñoz, el escolta que salvó a una mujer en Bogotá y que está a punto de convertirse en asesino

Uno, dos, tres y cuatro disparos fueron los que escucharon varias personas en la calle 106 con autopista norte en la ciudad de Bogotá. Se trataba del arma de un escolta adscrito a la Unidad de Protección Nacional (UNP) que pasaba por el sector y veía cómo varios sujetos herían y atacaban el vehículo de una mujer a quien intentaban robar. Él, el escolta, Mario Muñoz, fue uno de los pocos colombianos que dejaron de ser indiferentes y actuaron para defender a una mujer que ya estaba herida por culpa de los asaltantes y que pedía a gritos ayuda para salvar sus pertenencias y hasta su propia vida.

“Antes de descender (del vehículo en el que se movilizaba) miro el panorama, me bajo y voy a auxiliar a la mujer que conducía el carro, pero ahí es cuando soy recibido por uno de los sujetos que se me vino encima y me di cuenta de que ya no se trataba solamente de la seguridad de la mujer sino también de la mía […] Hice un disparo al piso para intimidar a los ladrones, pero no funcionó, disparé tres veces contra uno de los hombres y una vez más contra el otro sujeto, quien salió huyendo herido y también llevaba un arma con la que me apuntó, pero no disparó, no sé por qué”, contó a El Espectador.

Mario Muñoz podría enfrentar homicidio culposo (es decir involuntario) si la Fiscalía lo presenta así en el juicio. Parece que en este país, la justicia funciona al revés en donde los malos siguen en las calles, como el ladrón que logró escapar del asalto y los pocos buenos que se atreven a hacer algo por defender a la sociedad resultan en la cárcel. Parece que en este país, en Colombia, los delincuentes tienen más prevendas que los ciudadanos de bien que cada día trabajan de forma honrada para poder sobrevivir.

Pregunta, ¿y si Mario Muñoz no hubiera accionado su arma y en el forcejeo los asaltantes hubieran herido o matado a la mujer o hasta el mismo Mario, como sucedió con la mujer mujer embarazada que fue víctima de un asalto por robarle su camioneta y que quedó cuadrapléjica en uno de los barrios ‘más seguros’ de Bogotá?. ¿Quién le devuelve a ella los años y el sufrimiento que tendrá durante toda su vida? El estado debe responder por la inmposibilidad de cuidarnos. Por una fuerza policial insuficiente que no da abasto y por, sobre todo, unos jueces y unos fiscales que al parecer no cumplen su trabajo acabalidad y permiten que estos delincuentes sigan en las calles. La falta de cárceles, y la casi nula resocialización que existe en las actuales, llevan al extremo a los ciudadanos de bien.

¿Nos tenemos que armar? ¿Tenemos que salir a defender lo nuestro? Esperemos que no porque aún confiamos en un estado social de derecho y en unos gobernantes que esperamos hagan su trabajo. Pero qué difícil resulta hacerlo con mandatarios como el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que poco a demostrado acciones frente a la seguridad de los bogotanos. Y es que basta ver las más recientes cifras de robos reveladas por la misma Secretaría de Seguridad que afirma que los atracos en motocicleta se dispararon en un 144% desde 2016; cifra que solo es en motocicletas y para lo que se toman medidas de ‘pañitos de agua tibia’, como restringir el parrillero hombre, en una ciudad que requiere acciones concretas y efectivas.

Estamos cansados; realmente estamos cansados y desesperados. Siendo así, todos los ciudadanos de bien vamos a acabar como Mario Muñoz, o como muchos otros casos que por defender su propia vida o la de los demás, terminaremos pudriéndonos en una cárcel mientras somos gobernados por ladrones y asesinos en la espera de una “paz estable y duradera”.

