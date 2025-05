Marelen Castillo le dice a Petro que lo mejor que puede hacer es renunciar

Por: Marelen Castillo |

mayo 30, 2025

Si Colombia no fuera tan parecida a Macondo, si la realidad no superara cada día a la ficción, probablemente hoy estaría escribiendo esta columna desde el solio de Bolívar, como la primera mujer en la Presidencia de la República. Pero no fue así. Lo que ha salido a la luz —las confesiones del hijo del presidente, Nicolás Petro, y las autoincriminaciones del contorsionista político Armando Benedetti—, los 15.000 millones de pesos de origen turbio que ingresaron a la campaña, los aportes del “Clan Torres” y del “Hombre Marlboro”, confirman lo que muchos ya sabíamos: hubo trampa.

Si la Comisión de Acusaciones sirviera para acusar y no para encubrir, otro sería el panorama del país. Pero no estoy aquí para llorar sobre los votos perdidos. Lo que ese episodio me dejó es autoridad moral, y con ella me permito hacerle una propuesta directa al presidente Gustavo Petro: renuncie.

Hágalo por el bien de Colombia. Pase a la historia como el primer presidente que, al reconocer su incapacidad para gobernar con equilibrio y coherencia, abrió el camino para que una mujer asumiera el poder. Con ello liberaría al país de una crisis institucional prolongada, y a usted mismo del desgaste físico, emocional y político que hoy es evidente. La salud es lo primero. Y aunque sus exministros han dejado entrever más de lo que usted quisiera, no es necesario ser médico para notar que algo no anda bien: camina tambaleante, habla en desorden y emite un tufo político y físico imposible de disimular.

Decir en Naciones Unidas que la cocaína apenas mata, pero que el petróleo y el carbón sí, sugerir que el “Tren de Aragua” necesita amor, o proponer que la solución a la delincuencia es dejar de llamarla delito, no son ideas audaces; son síntomas de una desconexión peligrosa con la realidad.

Renuncie, presidente. Haga una carambola de honor y sensatez. Primero, podrá cuidar su salud. Segundo, volverá a su zona de confort: la plaza pública, la agitación, la retórica. Nadie le discute que como agitador no tiene rival. Y tercero, permitiría que asuma el poder quien lo acompaña en la vicepresidencia, lo cual, lejos de representar una solución, sería simplemente un relevo automático en el mismo modelo fallido. El país necesita un cambio real, no una continuidad maquillada.

Usted ganaría estatura política. Le demostraría al país que sabe renunciar al ego, y que su proyecto no depende únicamente de usted. Desmontaría los rumores de reelección y podría, incluso, esculpir un legado más sólido que el que está dejando. No sería el presidente que cambió un “articulito” para quedarse; sería el que entregó la posta antes de tiempo, con dignidad.

Desenvaine, entonces, la espada de la nobleza. Demuestre que es un revolucionario no solo de discurso, sino de principios. Sorprenda al país y sálvelo de usted mismo. Créame, eso sí sería una hazaña.

Y mientras tanto, seguiré trabajando con la firme intención de representar una opción distinta desde el Congreso. Una opción que no nace de cálculos políticos ni de promesas vacías, sino del compromiso con millones de colombianos que aún creen en la posibilidad de un país más justo, transparente y coherente.

Los colombianos siguen esperando un gobierno que no pacte con corruptos para ganar, ni se arrodille ante contratistas para mantenerse. Un proyecto que limpie la política, que dignifique el Congreso, que entienda el poder como servicio y no como botín.

Por ellos, por esos millones que no se resignan, ya he puesto el letrero: Se busca presidente.

