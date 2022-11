¿Ya le encontró reemplazo a su novio? Marbelle estaría buscando pretendientes en La Descarga

Parece que la cantante no puede evitar coquetearle a cada joven guapo que llega al programa ¿Será que el colágeno que tiene no le está funcionando?

.Publicidad.

La cantante Marbelle por estos días ha sido el centro de atracción, no sólo por las diferentes polémicas que protagonizó con los diferentes comentarios que suele hacer a través de Twitter, sino también con su participación como jurado en el concurso ‘La Descarga’.

Recientemente, se presentó un exparticipante de la Voz Kids del año 2014, que de niño ya no tiene nada y parece que la cantante no pudo evitar notarlo y avalar al joven.

-Publicidad.-

Luis Giraldo, fue parte del equipo de Maluma y tras su paso por La Voz se convirtió en un gran compositor tanto así que ha llegado a trabajar en Disney Channel y realizar varias presentaciones a lo largo del territorio nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUI (@luisgiraldoc)

Publicidad.

Vea también: Piqué prefirió a su nueva novia que estar con sus hijos

Sin embargo, está vez llegó al nuevo programa de Caracol para interpretar ‘Devuélveme el corazón’ aunque los jurados le hicieron algunas correcciones, Lui (nombre artístico) destacó gracias a su voz.

Tras finalizar su presentación, Marbelle fue la primera en darle sus apreciaciones además de asegurar que estaba muy guapo, también le dio algunos consejos para mejorar el show.

“Me encanta que hayas asumido esa actitud hasta el final de la canción, vi tu sonrisa todo el tiempo y me encanta tu look. Me encanta lo que propones y creo que podemos hacer algo juntos”, dijo la interprete de 'Collar de perlas'.

Y mientras Gusi daba su opinión acerca de la interpretación del joven de 23 años, Marbelle lo interrumpió y dijo que además estaba “guapísimo” halago que Luis respondió con un beso al aire para la cantante.