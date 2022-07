.Publicidad.

Como niña chiquita con juguete nuevo, así fue como Marbelle se mostró al estar al lado del expresidente Alvaro Uribe Vélez en la celebración de sus 70 años. La cantante aprovechó el momento para poder darle unas palabras e incluso brindarle un apoyo incondicional.

Además de despacharse en canciones y dedicarle una serenata con todo el sentimiento. incluso llegó a cantarle "No renunciaré", el éxito de Alci Acosta, refiriéndose a que no renunciará al amor por las ideologías de su mentor.

Pero las críticas y burlas no se hicieron esperar y como es habitual, en Twitter se dedicaron a darle palo a la reina de la tecnocarrilera y se fueron con toda. Entre los comentarios hay quienes insinuaron que los del Centro Democrático, mientras la abrazaban de frente, a sus espaldas se dedicaban a hablar mal de ella.

Hubo gente que llegó a comparar una serenata de Marbelle con una tortura para el líder del Centro Democrático y otros la tildaron de mosca.

Finalmente, muchos de los colombianos que le preguntan a Marbelle por qué no se ha ido, recibieron una respuesta. En medio de la presentación, se tomó el tiempo de decir que no quiere salir del país, pero si llegase a hacerlo, lo haría tranquila pues ahí estaría el Centro Democrático, finalizó las palabras con un emotivo "No nos abandone".

