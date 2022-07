Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son la muestra de que el amor no todo lo puede

.Publicidad.

Desde hace varios meses, los internautas y medios de comunicación comenzaron a especular el fin de la relación de la pareja de actores. Las sospechas empezaron porque ambos dejaron de publicar fotos juntos y eliminaron de sus cuentas fotos de su matrimonio. Sin embargo, ninguno se pronunciaba al respecto.

Pero, este lunes 18 de julio, la protagonista de Hasta que la plata nos separe y que ahora será la conductora de un reality gastronómico decidió hablar en su cuenta de Instagram a través de un video en donde no solo afirmó su divorcio sino donde también pidió respeto.

"Estoy aquí para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de más de trece años de relación y de meditarlo entendimos que lo mejor es tomar caminos diferentes" resaltó la artista en el video.

Como respuesta, momentos más tarde, Sebastián Caicedo publicó una imagen con fondo negro en una historia en Instagram en la que escribió: “Vuela tan alto como puedas”.

Por su parte, aunque la pareja que contrajo matrimonio en el 2009, era una de las más estables en la farándula, no dio a conocer el motivo que llevó el fin de la relación. No obstante, fuentes cercanas a la revista Vea revelaron que a Villalobos le ha dado muy duro la separación, así como que no existe un tercero involucrado.

