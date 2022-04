Magíster en estupidez (manual para corruptos en ciernes)

Por: Javier Hernández Ramírez |

abril 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Somos un país de “avispaos” como decían las abuelas. Desde siempre. “Mijo, trabaje duro y consiga plata…pero sí no puede así… consiga plata de todas formas” Una especie de patente de corso, de tipo familiar, que parece hizo carrera.

Pero en los últimos años hemos superado el concepto. Haciendo a un lado elementales valores sociales y morales, y de contera la razón, estamos dejado una herencia de desatinos y estupidez que arrastrará, por fuerza, a las nuevas generaciones hacia el abismo ético.

-Publicidad.-

Un ejército de aprovechados, “avispaos” y oportunistas de toda laya…saquea el erario, sin fijarse en detalles pendejos como la honestidad y el respeto por lo ajeno. Roban duro y a destajo. “Consiga plata como pueda, mijo…pero consiga”.

El concepto hizo escuela. Y en vez de incentivar la invectiva y esfuerzo personal, abrió los ojos y la ambición desmedida, a una jauría de depredadores de la riqueza del país incluyendo en el botín, los fondos que deberían llegar desde el Estado, para redimir de su miseria los más a los pobres. No hay problema, señores, alcanza para todos. ¡A robar se dicho!

Publicidad.

El aula máxima de esta carrera hacia la estupidez y el delito, está en la Universidad del Estado, en el servicio público. Bueno, la mayoría se gradúan allí. Aunque justo es decirlo, la Empresa Privada desde hace ya un tiempo abrió matrículas para alumnos aventajados y con deseos de sobresalir. No importa cómo. Están graduando avivatos y corruptos por bultos. Hay cosecha de “avispaos” y de estúpidos. “Es que hay tanto que robar…vecino”

¿Qué se necesita para graduarse de estúpido, con honores? La respuesta es tan absurda que da risa y rabia, todo al tiempo: consiste en tener todas las oportunidades del mundo para ser exitosos y triunfar en la vida fácilmente; se basa en ostentar todos los privilegios posibles como persona (por casta, por dinero o por graciosa concesión de amigos poderosos) y ser capaz de convertir todas estas “cucañas” en un infierno personal y familiar, “solo pa’que vean quién soy yo”. Fácil, ¡carajo! Todo consiste, vea usted qué tontería, en volver una vida que prometía ser de éxito y de aplausos… en un mar de oprobio y escarnio personal y familiar. Se educan para ser “príncipes” y acaban como vulgar carne de presidio. Cambian oro por escoria.

Como las prebendas llegan casi siempre NO por esfuerzo y trabajo, sino por influencia de casta o dinero, la familia también “chupa” cuando se “destripan” contra el mundo. Y así, en una absurda cabriola del destino, un prestigio y/o un nicho de poder político o económico, alcanzados por generaciones (no interesa aquí saber como) se va a la caneca de la basura de golpe y porrazo. Basta con que uno solo de sus miembros “la cague” para que ocurra el desastre. Un solo “graduado” puede “volver mierda” un apellido de abolengos y de tradición, de un totazo. ¡Pum! Hoy muchos “nombres de bien” aparecen en el mosaico de grado del aula máxima de la estupidez.

A continuación: Una TUTORÍA gratuita, señores para graduarse de estupidez con honores: No es tan complicado. Basta con cerrar los ojos a la decencia, dejar de lado un pasado de respetabilidad (bien ganada o no) y sucumbir a la tentación del dinero fácil y al granel. Solo se necesita “aprovechar los 15 días del cargo, mijo” y ya. Repito: fácil.

El título se obtiene a través de 5 pasos previos, que este breve manual y TUTORIA, se enorgullece en presentar a consideración de quienes se quieran postular al título de “Magister en estupidez”

El primer paso consiste nacer con todas oportunidades del mundo para tener éxito, es decir, rico o muy bien “conectado”.

El segundo, es,” educarse muy” “instalarse muy” y una vez logrado esto, en correr desaforadamente tras el sueño de un AÚN MÁS glorioso futuro, para echarlo a la basura tan pronto se alcanza, relajando la moral y la ética utilitaria.

El tercer paso, consiste en que, una vez se tiene todo aquello y más, que se anhelaba tener…ya no basta, HAY QUE IR POR MÁS. Se hace más y más profundo el hueco de su ambición estúpida, el deseo absurdo de acumular riqueza para vivir como “reyes” mil años, olvidando, cretinamente, que solo vivirán quince días.

El cuarto paso es algo más complejo, pues implica volver a barajar los principios y tasar la ética en razón de nuevos y dañinos axiomas: ¡todo vale! ¡Todo, se puede! ¡Ya saben quién soy yo! ¡Fuera valores, abran paso! Y así cae en el vacío ético: se pudren por dentro y pudren todo lo que tengan cerca.

El quinto paso es un escabroso camino cuesta abajo en que “las pilatunas del avispao de la familia” rompen todas las barreras, y así, éste predestinado ser, mimado por la fortuna y por las oportunidades, acaba cayendo en el delito como vivir cotidiano.

Contrae matrimonio con todo tipo de corrupción, y arma componendas y torcidos a destajo. Pero, parodiando al filósofo del despecho, Darío Gómez, “nada” es eterno en el mundo”. Algún indiscreto abre la boca; alguien queda inconforme con un “arreglo” y quita la manta, dejando en pelotas al “avispao” ante la sociedad …y la Ley. Inevitable. El desastre familiar y social llega. “¡Al fin cayó fulano, ¡qué, pilladota, ¡qué estripada!” Aquellos que pudieron escalar el Olimpo…terminan en el averno. Los pabellones de las cárceles de todo el país, acondicionados para la gente bien, atestiguan aquello de “el que la hace la paga” … bueno, no todos. Pero son graduados. Eso cuenta.

El título.

El cartón de Magister en estupidez, se obtiene el día en que, alguien que tenía todo para lograrlo TODO, es decir: educación, poder, dinero y prestigio social, termina en una cárcel como cualquier delincuente de pacotilla. Con la diferencia que los delincuentes comunes, las más de las veces, se juegan su vida o su libertad mano a mano con la justicia, sin gabelas.

La verdad, no existe otra diferencia…que la cuna en que nacieron. Se igualan por lo bajo…todos son delincuentes, sin importar el cuello de sus camisas. Así es como los GRADUADOS en estupidez, caen desde la cima de su ambición vulgar, de su necia ceguera moral, y se azotan duro contra el mundo que quisieron conquistar sin fijarse en reglas o Leyes.

Su última “conquista” es una celda estrato 2, muy lejos de su estrato social de privilegiados, pero muy cerca del sótano moral al que cayeron por culpa de su asquerosa ambición y su falta de escrúpulos. Y de paso, en su absurda caída, al quedar expuestos, suscitan una ruidosa cascada de odio y rabia mal contenida por parte del vulgo, ése que despreciaron y ofendieron mientras subían al “curubito” del poder y la gloria, robándose los recursos que deberían ir a los más necesitados.

Sus trapacerías chanchullos y robos a destajo, más su absurdo cinismo, producen una amarga cosecha de impotente rabia entre la gente honesta y los más humildes, que ven desaparecer en manos de criminales de cuello blanco, el dinero que el Estado debería invertir en ellos. Así, una avalancha de miseria cubre al país, mientras ellos, roban por aquí y roban por allá.

Menos mal que la Constitución del 91 nos puso a ser casi iguales, y hoy es posible, (no muy fácil, claro) que los tontos “Magister” paguen por los delitos como cualquier hijo de vecino. Bueno, “depende de quen te poay al mando, su mercé”

Tenemos ya muchos graduados como “magister en estupidez” en posición de rebusque. Y cada día se abren nuevas matrículas. Qué ironía, a estos absurdos seres, no les basta “prestigio” dinero y honores, para tapar el enorme hueco de su desenfrenada ambición y su grosera altanería. Hoy, bajo la CPC -91, pagan su error. ¡Lástima por ellos y sus familias…y qué pesar de Colombia! Lo bueno, para todos ellos, es que tenemos memoria de corto plazo, como sociedad y como Estado. Sus pecados se olvidan pronto y ellos siguen en su cuento. Hagamos un poco historia. Solo una muestra



Algunos ilustres egresados, graduados con honores.

Desde luego esta sólo es una pequeña lista para ilustrar, y no agota el tema. Ustedes, queridos amigos, pueden llenar su tiempo y desahogar su rabia, agregando los nombres que conozcan (no teman, hay mucho material, pues son miles) y de todo pelambre.

*** La familia Nule, apellidos, poder político, dinero… y deshonestidad y rapacidad por bultos.

*** Los Moreno Rojas… lo mismo. Con una larga tradición de saqueo al Estado, impune, hasta que cayeron víctimas de su propio juego. Nacieron en cuna de oro, y hoy se revuelcan en el mierdero.

*** El conjunto de “accionistas pobretones” de Agro Ingreso Seguro” sanguijuelas sin tope en su inmoralidad.

*** Los políticos de todo partido y pelambre que hoy ocupan celdas de lujo pero que, aún manejan desde allí, cínicos y desvergonzados, la política de sus feudos de siempre, gobernando en cuerpo ajeno. Y otros de su especie, aún libres pero que están haciendo trámites para matricularse en este absurdo “magisterio de la estupidez” que los envía a la cárcel o al desierto de la infamia.

Algunos primíparos que ya alientan la esperanza familiar.

Ingresan a primer semestre: *** Los Uribe Moreno, niños bien, ricos de cuna y ahora tapados de plata gracias a Zonas francas, manillas, “reciclaje” y otros privilegios “involuntarios” entregados “a fuerza” por otros. Los hijos de papá, son potentados, antes de aportar al país siquiera un solo beneficio, siquiera una idea.

*** La “élite” de los corredores de “Inrterbolsa” que ahora corren bases para eludir a la justicia y a las víctimas de ambición desmedida. Esperando el piadoso olvido, para volver a ser “respetables hombre de empresa”

Lo que sigue es un largo etc., etc., de nunca acabar. Ustedes sabrán cual o cuales eligen para amargarse el alma. No los canso más.

Posdata: Recién ingresan, con matrícula condicional los “socios” voraces y sin escrúpulos del ángel corruptor Marcelo Odebrecht: “Si empiezo a hablar van a tener que habilitar celdas para varios presidentes sudamericanos” confiesa éste cínicamente. A mí ya me dio asco…sigan ustedes.