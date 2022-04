Hoy en la Feria se lanzará el libro 'De la paz silenciosa a la voz silenciada'

Por: Luis Fernando Rosas Londoño |

Este martes 26 de abril a las cuatro de la tarde en el auditorio José María Vargas Vila, según programación oficial de la Feria Internacional del Libro FilBo 2022, estaré presentándole al país el libro con el título en mención, esta obra está escrita con anécdotas, experiencias e investigaciones de mi vida pública y académica, la que inicio a muy temprana edad con el nacimiento del movimiento por un Nuevo Liberalismo.

Recuerdo cómo se consolidó el Nuevo Liberalismo, quiénes fueron sus inspiradores a nivel nacional y regional, su organización, sus estrategias en comunicaciones y el devenir político; cómo viví la muerte de Galán y Lara; las anécdotas que rememoro del debate montaje del millón de pesos girado por Evaristo Porras a favor de Lara Bonilla, discusión adelantada por Jairo Ortega en la Cámara de Representantes, cuyo suplente era Escobar Gaviria.

De manera anticipada advertí en mi obra los múltiples errores que cometieron los hermanos Galán en la reconstrucción política de su proyecto familiar para las elecciones al Congreso de la República, ignoraron a verdaderos fundadores, ello fue un error, las peleas entre los hermanos Galán y Rodrigo Lara Restrepo fueron muy mal vistas por la opinión. Además, recuerdo cómo Lara Restrepo fue adversario y se opuso a las leyes de la JEP y del proceso de paz como presidente de la Cámara y me pregunto: ¿De quién recibió las órdenes?

Los personajes centrales son Luis Carlos Galán, al destacar su vida y obra, y Álvaro Leyva Durán, quien merece un reconocimiento por su compromiso histórico con los procesos de paz desde el gobierno de Belisario Betancur y a quien he acompañado silenciosamente por más de diez y ocho años en la búsqueda de la paz total, he sido crítico de la ingratitud del Partido Conservador para con el estandarte de la paz, y olvidan que Gómez Hurtado lo destacó como el hombre clave en su liberación, este sector ha sido injusto con uno de los pocos estadistas que nos quedan; cuento además, como nos han perseguido, “chuzado” los organismos de inteligencia , y hasta “canazos” infames no han faltado por buscar concretar una paz real.

Perplejo me ha dejado la falta de cortesía de Andrés Pastrana con Leyva, ya que él fue fundamental para elegirlo presidente de los colombianos; en otro tema aparte analizo el fracaso del plebiscito como consecuencia del anhelo de César Gaviria para que el triunfo del proceso de paz fuese bandera liberal y no nacional. La paz no se plebiscita es un precepto constitucional, los únicos que no entienden esto son los miembros dogmáticos del Centro Democrático.

Un tema que revivo fue cuando Uribe le dijo a Leyva y a Luis Carlos Restrepo “reúnanse con Santos, los autorizó para concretar el intercambio humanitario”, Leyva y Restrepo le contaron estrategias y la decisión de Uribe a Santos y él se opuso porque si se hacía la paz su aspiración política se quedaba en veremos, Santos comete el error de ignorar a Leyva, por eso el proceso se demoró seis largos años, Leyva se inventó el cónclave, quien escondió una carta exigiendo a Leyva en La Habana fue el ex alto comisionado Sergio Jaramillo, la paz liberal no nacional fue el propósito de César Gaviria, el papel de Néstor Humberto Martínez oponiéndose a temas centrales del acuerdo han sido extraños, la Jurisdicción Especial para la Paz la describo y defiendo como camino para la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, si de desleales se trata analizo las inconsecuencias de Néstor Humberto Martínez Neira, Juan Carlos Pinzón y el exgeneral Mora Rangel son protagonistas por su deslealtad contra el anhelo de los colombianos la firma de un acuerdo con las Farc, sobre todo Mora Rangel.

Planteo mis preocupaciones con el gobierno de Iván Duque por la lentitud en la implementación de los acuerdos, el caso Santrich, los diálogos con el ELN, que le propongo en medio de su crisis a la Universidad Sergio Arboleda, el significado del virus del coronavirus y su impacto geopolítico, casos de corrupción, y la infamia judicial cometida contra mí, más de 100 temas adicionales son tratados con la experiencia de haberlos vivido, estudiado desde el territorio no en un escritorio. Estos son apenas pocos episodios de los casi cien que desarrollo en mi libro por eso los invito a adquirirlo.

Le agradezco a la Editorial Esquina Tomada por su apoyo a Felipe González y el equipo directivo, Editorial Matiz y María Camila Ospina Mejía por su diseño de carátula novedoso, a los miembros de la Librería Nacional y a la Asociación de Libreros Independientes ACLI, por promocionar en todo el país mi obra, al prologuista Francesco Vincenti, ex representante de la ONU en los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, ex asesor del Vaticano y del Laboratorio social del actual presidente de México López Obrador, al ex presidente de la H. Corte Constitucional, José Gregorio Hernández Galindo gracias por sus palabras de apoyo, a Orlando Solano Bárcenas gran jurista ex procurador general de la nación y expresidente del Consejo Electoral quien conoce mis ejecutorias desde la juventud, a la Hermana Teresa Correa Osorio, de las Hermanas de La Anunciación otro gracias, al General Fernando Pineda Solarte ex representante de las Fuerzas Militares ante la JEP, Samuel Franco Molina, sus palabras me enorgullecen.