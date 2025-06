- ¿Mafias albanesas detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Anuncios

Esta ha sido una de las columnas más difíciles de escribir. No solo por la falta de información, sino por la obligación moral de no omitir este terrible suceso por el que atraviesa el país en la calidad de columnista del suscrito, sumándole la persistencia de los "opinólogos" y medios de desinformación masivos, que en realidad son activistas políticos, señalando aquí y allá para generar polémica y vender la pauta a través del odio; o posicionarse como candidatos presidenciales, lagarteando votos desde su carpa armada en los pasillos de la Fundación Santafé; algunos, incluso han sido capaces de falsear las comunicaciones oficiales del director de esta fundación; de presentar chats falsos procedentes de un teléfono entones no encontrado perteneciente al joven sicario (no niño, como lo presentan numerosos medios); de decir que la pistola era traumática para hablar de un autoatentado que salió mal; y hasta de declarar al candidato presidencial fallecido.

Anuncios.

Anuncios Anuncios..

Una de las lecciones que me dejaron en mi familia, y ojalá estos desinformadores activistas la aprendan: es que nunca se debe hacer política con los muertos. Es de un nivel de bajeza insoslayable.

Dicho lo anterior, hay una hipótesis que es comúnmente aceptada por intelectuales de ambos bandos, y es que las mafias albanesas están detrás del intento de homicidio.

....Publicidad....

¿MAFIAS ALBANESAS DETRÁS DEL INTENTO DE HOMICIDIO CONTRA MIGUEL URIBE TURBAY?

Fernando Villavicencio era considerado un candidato con opciones de llegar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2023 antes de su trágico asesinato el 9 de agosto de 2023. Las encuestas lo ubicaban en el medio de los ocho candidatos que participaban en la contienda. De hecho, una encuesta realizada el mismo día de su asesinato lo situaba en segundo lugar, por detrás de Luisa González. Su plataforma se centraba en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, temas que eran de gran preocupación para las mafias Albanesas que compran la droga en Colombia y la sacan a través del Ecuador a Europa (ver fuente - Cómo opera la Mafia albanesa en Ecuador: )

Tras el deceso de F. Villavicencio, fue reemplazado en la papeleta por el periodista Christian Zurita, y su compañera de fórmula, Andrea González.

DANIEL NOBOA, ACTUAL PRESIDENTE DE ECUADOR: EL GRAN BENEFICIADO.

Antes del asesinato de Villavicencio, Daniel Noboa era considerado un candidato con pocas posibilidades. Las encuestas previas lo ubicaban con un apoyo considerablemente menor en comparación con los candidatos principales. Su ascenso en la intención de voto se dio después del asesinato de Villavicencio. Analistas consideran que el asesinato de Villavicencio y la búsqueda de un candidato "anticorreista" que fuera visto como conciliador y abierto al diálogo, favoreció a Noboa. Previo al sicariato contra Fernando Villavicencio, Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana (afín al expresidente Rafael Correa), era la favorita en las encuestas y se proyectaba como la líder en la intención de voto. Se esperaba que ganara en primera vuelta o, al menos, pasara cómodamente a una segunda vuelta con un margen significativo. Aunque después del asesinato, ella misma afirmó que el evento perjudicó su candidatura, las encuestas la seguían ubicando en primer lugar antes de la primera vuelta.

Daniel Noboa pasó de ser un candidato con bajas expectativas a convertirse en una figura relevante, mientras que Luisa González, aunque mantuvo su posición de liderazgo, vio cómo el tablero político se movía en un contexto de mayor incertidumbre y violencia.

Podría pensarse que Petro al igual que Correa, son los grandes derrotados de estos actos terroristas y sicariales. La pregunta es, ¿tienen las mafias albanesas intereses de que la derecha vuelva al poder para que les permitan mantener el negocio de la droga? Lo cierto es que en el Gobierno Petro se han incautado 1.7 toneladas de cocaína, 1 millón más que en el Gobierno Duque; 1.2 millones más que en el Gobierno Santos; 1.5 millones más que en el Gobierno Uribe que tiene a buena parte de su familia en la cárcel por este motivo (ver fuente ) habiendo recibido la campaña Duque el apoyo de narcotraficantes como el Ñeñe Hernández y pasando por un escándalo del uso de bienes de la SAE; sin embargo, aunque el Gobierno Petro ha sido el mayor incautador, también se le critica que en ningún otro Gobierno se dobló la producción de coca con la pérdida del control sobre el 20% del territorio colombiano en manos de grupos ilegales. Lo cierto es que guerrillas y paramilitares son productores de coca y ambos han beneficiado directa e indirectamente a sus grupos políticos discursivamente afines.

Ahora, parece que la respuesta de qué beneficio tienen los albaneses al asesinar a Miguel Uribe Turbay, está en determinar a quiénes Petro les incautó esas 1.7 toneladas de coca. Hay que mirar más allá de los fanatismos políticos pues los medios están llenos de activistas y verdades a medias.

MUSEO MASÓN

En la noche de ayer, 20 de junio de 2025, se inauguró en la Gran Logia de Colombia bajo la dirección de D. Camilo López el Museo Masónico Colombiano. Directores de los diferentes museos de Bogotá, entre ellos Catalina Plazas del Museo Nacional de Colombia; museólogos, historiadores, editores, representantes de la Imprenta Nacional, enviado especial del Ministerio de Cultura; diferentes embajadas y el M:.R:.G:.M: de la Gran Logia de Colombia. Nelson Fernando Gutiérrez Correa dieron inauguración a este recinto de reflexión en la Casa Kopp.