La Reforma Pensional es dignidad para nuestros mayores y justicia para el país

VIDEO. El tópico del Profe. En un país donde millones de personas mayores enfrentan la vejez en la incertidumbre, surge una propuesta que pone en el centro algo fundamental: la solidaridad. La reforma pensional propuesta por el presidente Gustavo Petro, con su pilar solidario, busca garantizar un ingreso digno para quienes han trabajado desde el anonimato y han sostenido, con su esfuerzo, la economía de esta nación.



En esta videocolumna, quiero invitarles a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad y sobre cómo este modelo puede transformar no solo nuestro sistema pensional, sino también nuestra forma de reconocer y honrar a quienes han construido este país. ¿Qué tipo de país queremos ser?



Quiero que nos lo preguntemos seriamente: ¿Qué clase de país queremos ser? ¿Uno que abandona a los suyos cuando envejecen? ¿O uno que entiende que cada vida tiene valor, que cada vejez merece cuidado, que la solidaridad no es una opción, sino un deber?



Apoyar esta reforma es apoyar el reconocimiento a los mayores. Es entender que como sociedad no podemos crecer dejando atrás a los que nos hicieron posibles.



Ahora que la reforma vuelve al Congreso, necesitamos alzar nuestras voces más que nunca. Pregunten, exijan, compartan este mensaje. Estas transformaciones no solo impactan la vida de los que tienen 60, 70 u 80 años hoy; nos impactan a todos. Porque este país también será algún día el refugio de nuestra propia vejez.

