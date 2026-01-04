- Maduro, entregado por sus propios aliados. Consideraciones sobre el mínimo

La izquierda lo llama una “invasión”; la derecha lo llama “protectorado”; los historiadores le llamaron “conquista”.

Resulta no poco extraño que EE.UU. no haya dado de baja ni capturado a varios miembros de la cúpula del régimen venezolano: Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, Tarek William Saab y otros, que tras las declaraciones de victoria contra el régimen, continúan gobernando Venezuela y en libertad. ¿Fueron estos mismos los que entregaron a Maduro?

En la primera rueda de prensa, concedida por Donald Trump, el mandatario indicó que ”La Operación Absolute Resolves fue conducida y realizada durante las horas más oscuras del 3 de enero”; habló de ella como un éxito rotundo y definitivo, y no fue mencionado nada sobre los sobrevivientes del régimen venezolano que aún gobiernan Venezuela.

Por el contrario, el Gobierno de EE.UU. dio a entender que con la captura de Maduro el régimen había sido derrotado. Ningún periodista en la rueda de prensa se atrevió a desafiar tal afirmación preguntando por ello.

Confirmando nuestra sospecha, el diario The New York Times dice que gracias a la oferta de una recompensa de 50 millones de dólares, se contó con la ayuda de los aliados más cercanos de Maduro, seguido de lo cual este fue monitoreado con drones y finalmente capturado.

El silencio de Trump sobre la cúpula de Maduro, es un acto elocuente para protegerlos. Parecen ser ellos mismos quienes lo vendieron.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, se pronunció la noche del 3 de enero, ordenando que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma, “en condición de encargada”, como presidenta de Venezuela.

EE.UU. PONE EN ALERTA AL MUNDO NUEVAMENTE CON SUS INTERVENCIONES

En la noche del 3 de enero de 2026 empezó una operación como concebida por un astrólogo y un cabalista: marcando a la 1:57 am (13 del día 3 + 1 + 2 + 2 + 6, esto es 14, o 5, transformación, en luna llena sobre Capricornio).

¿Las demás potencias también llegaron a acuerdos para permitir la intervención de EE.UU.? Rusia estuvo dedicada a combatir los drones ucranianos que amenazaron con segar la vida del mandatario Vladimir Putin en su residencia en Nóvgorod desde el 29 de diciembre; Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, niega el ataque, por lo que es posible que lo hayan orquestado los gringos.

TRUMP DESCONOCE A MARÍA CORINA MACHADO Y EDMUNDO GONZÁLEZ.

Transición Ordenada: Trump ha declarado que no desplegará más tropas si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos", quizás refiriéndose a facilitar una transición hacia un nuevo Gobierno o a un modelo que beneficie económicamente a EE.UU. No la reconoce como una líder permanente, sino tal vez, como una figura administrativa temporal para evitar el caos y que tiene mando sobre funcionarios, industria petrolera y mafias.



Apertura Petrolera: Se espera que Rodríguez no bloquee la entrada de empresas estadounidenses para la reconstrucción de la infraestructura energética. La cuestión es, qué empresas serán capaces de ingresar a Venezuela durante esta coyuntura que genera tanta inseguridad.

Colaboración en Seguridad: Washington exige el desmantelamiento de las redes de narcotráfico y la entrega de otros funcionarios solicitados por la justicia estadounidense que aún permanecen en suelo venezolano. Esto ratifica que sí hay un acuerdo a ‘sotto voce’ de EE.UU. con el Cartel de los Soles y que fueron estos los mismos que entregaron a Maduro.

¿MOTIVOS GEOESTRATÉGICOS? ¿PETRÓLEO Y COLTÁN O CARTEL DE LOS SOLES?

La intervención no se puede atribuir a un solo factor; es resultado de una combinación de intereses geoestratégicos:

El Petróleo (El Motor Económico): Trump ha sido inusualmente directo, afirmando que EE. UU. "recuperará el petróleo" y reparará la infraestructura que considera "robada" o mal administrada por el chavismo (la energía necesaria para cumplir con su mandato de “Make America Great Again”). El control de las reservas más grandes del mundo es un pilar central de su política de desarrollo energético.

Las investigaciones sobre el "Cartel de los Soles" sirvieron como el fundamento jurídico para la incursión militar, presentando a Maduro no solo como un adversario político, sino como un "objetivo criminal" de alta peligrosidad para la salud pública de EE. UU.



Geopolítica: La operación busca cortar de tajo la influencia de Rusia, China e Irán en la región, además de precipitar la caída económica de Cuba, que depende del suministro venezolano

Sumémosle los metales raros que permiten crear tecnología y seguir competiendo con China y Japón.



DÓNDE QUEDAN LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA Y COLOMBIA.

Puede que la izquierda latinoamericana haya descubierto tres cosas tras la entrega negociada de Maduro por parte de sus aliados más cercanos:

Los bandidos no tienen códigos pues los negocios y la vida son más importantes que la política; y “no hay amigo fiel” como dice la canción;

2. En un barrio peligroso, llamado América, es grave tener recursos de valor para las potencias. Ya lo dijo William Ospina en su viejo ensayo: “cada riqueza que ha tenido Colombia produce una guerra”.

3. No existe un motivo para que EE.UU. no haga lo mismo en Colombia, cuando es un eje y corredor estratégico, y ningún presidente colombiano logra incautar más de mil toneladas de cocaína al año, mientras el negocio produce 2 millones 227 mil toneladas anuales en 262 mil hectáreas sembradas, lo que despoja a europeos y gringos de 62.3 billones de dólares que van a paraísos fiscales externos.

Mejor dicho: si los americanos quieren ser “América Great Again” deben cerrar el grifo y si pretenden darle mayor credibilidad a esta intervención -de que no es por el coltán y el petróleo-, también puede que pongan en la lista Clinton a Samper, Uribe, Santos y Duque además de Petro por incautar coca en cifras irrisorias. Esto podría ser estratégico para evitar que los carteles de la droga vuelvan a tener presidentes a sueldo en Colombia.

“GUSTAVO PETRO IS GONNA HAVE TO WATCH HIS ASS” (FRASE DE DONALD TRUMP).

Si los gringos no han venido primero por Petro, es porque primero, Colombia no fue necesaria para ejecutar la operación relámpago en Venezuela y segundo, porque no tiene el petróleo de Venezuela. Pero tiene carbón, metales raros, oro, y los cultivos de coca que contribuyen a la crisis actual de Europa y EE.UU. Vendrán a por ella...



INTERÉS EN EL IMPERIO

Ya Trump dijo que ellos mismos se encargarán de gobernar Venezuela en la transición y deslegitimó a María Corina Machado advirtiendo que la señora no cuenta con la capacidad para cumplir con esta tarea.

PUTIN PREGUNTA A TRUMP

¿Pasará después lo mismo en Colombia?... ¿Habrá garantías de que se erradiquen las mafias, la corrupción, la inseguridad y se instaure un mejor Estado con mejores oportunidades de ascenso económico y social, aquellas que nuestros políticos no han sido capaces de garantizar durante 200 años y que hoy están limitadas a la política y el narcotráfico? ¿Seremos considerados ciudadanos del Imperio o simples ‘latinos juniani’ como en el Protectorado romano? Amanecerá y veremos...

IDEAS ROMAS...O DE ROMA

A veces pienso que tal vez estaríamos mejor en manos de la neurosis gringa que en las de la psicopatía colombiana asociada al poder de los carteles. Unos síntomas por otros... pero es solo una idea roma.

Vladimir Putin hoy le preguntó al mundo por qué es legal que Trump secuestre a Maduro y se haga al petróleo de Venezuela, pero Rusia no puede secuestrar al presidente de Ucrania e invadirla. Creo que esto podría acentuar una carrera expansionista dentro de las potencias. Pareciera que tener armas nucleares es la única garantía de no invasión.

DE OTRO COSTAL. AUMENTO DEL SALARIO Y NUEVA CRÍSIS



El lisonjero aumento del 23 %. Si lo vemos desde John Maynard Keynes, a quien Gustavo Petro dice emular, en su Teoría general del empleo, el interés y el dinero (1936), capítulo 2: tenemos la Demanda efectiva y el riesgo inflacionario:

• Efecto positivo: Los trabajadores tienen una "propensión marginal a consumir" más alta que los dueños del capital. Al subir el salario, el consumo aumenta, lo que podría estimular la economía si hay capacidad instalada ociosa, teniendo en cuenta de que la inflación quedó en 5.4%. En un país de alta informalidad y escasa industria como Colombia, no es el caso. Y mientras la CUT y centrales obreras pedían un alza del 16 %, Petro lo hizo 7 puntos por encima. Aunque llevamos un alza del 60 % del salario en los últimos 4 años, esto podría tener el siguiente:

• Efecto negativo (Costo vs. Demanda): Keynes advirtió que si el aumento supera con creces la productividad del país que según el mismo Petro hoy crece al 2,9 %, los costos de producción suben: y si los empresarios trasladan esto a los precios para mantener sus márgenes, se genera una espiral salarios-precios que anularía el beneficio real del aumento. Petro por este motivo está pidiendo a los empresarios no subir el precio de todos sus productos. ¿Quién le hará caso?

Ahora, vamos a Thomas Piketty, economista neomarxista en El capital en el siglo XXI (2013) -también del gusto de Petro-, se analiza esto desde la acumulación de riqueza a largo plazo:

• Reducción de la brecha: Su tesis principal es que si la tasa de retorno del capital o R es mayor que el crecimiento económico o G, la desigualdad aumenta.

• Salarios vs. Capital: Un aumento del 23% es una herramienta política para elevar la participación del ingreso laboral frente al ingreso del capital. Según la lógica de T.P., no de G.P.., esto ayuda a frenar la concentración de riqueza, pero si el crecimiento del país es solo del 2.9%, un aumento tan alto es insostenible a largo plazo sin afectar la solvencia de las pequeñas y medianas empresas.

Mejor dicho, terminamos cambiando la empleada del servicio por el robot aspirador y al celador por la cámara. O en el menos peor de los casos: pasándolos a la informalidad al mantener un salario ilegal por debajo del decreto, lo que es caer en lo ilegal, quitándoles garantías, derechos laborales y seguridad jurídica. Así somos los colombianos y tal vez por eso nos merecemos un “protectorado”. Josías Fiasco demandó la medida ante las altas cortes, quién sabe si con mejores argumentos. Amanecerá y veremos...

